El deseo de Anaís Martínez con su familia de “Objetivo Fama”: “Que nuestros niños se junten”

Más allá de las luces de los escenarios y los aplausos, la conexión de Anaís Martínez Vega con Puerto Rico se forjó en un momento crucial de su vida: su victoria en la segunda temporada de “Objetivo Fama” el 1 de mayo de 2005, un evento que no solo catapultó su carrera, sino que también sembró una semilla de afinidad mutua con la isla y su gente.

Considerada como la ganadora más notable del “reality show” de canto, la dominicana regresó a la isla después de 10 años para presentarse en la gala final de “Objetivo Fama 2025”. A través de interpretaciones como “Déjala correr” y “Huele a soledad”, junto a su compatriota Yancy Abríl, confirmó la gran estrella de la música que es.

Antes de que esto sucediera, El Nuevo Día conversó con la exponente de 41 años mientras se alistaba para salir al encuentro con la audiencia. Para la artista, contar con el apoyo de profesionales como Dramadrag Hair Salon, Sammy Flecha Hair & Makeup y Soje, quienes la han acompañado desde sus inicios, hizo que el momento se sintiera doblemente especial.

PUBLICIDAD

“No tengo palabras de tantas emociones que siento. Me la he pasado llorando. Me voy con una alegría, aunque vine un poco triste porque acabo de perder a mi mamá hace 7 meses”, expresó sin poder contener el llanto.

Martínez Vega no tardó en recomponerse. Esa noche, aseguró, era lo que necesitaba.

Quien actualmente reside en Clifton, Nueva Jersey, junto a sus dos hijos, Diamond y King, fruto de su matrimonio con Rubén Brito, encontró la isla muy distinta a como la dejó. “Pero para bien”, aclaró.

“Hay menos basura, el tráfico está más controlado. Antes había más tapones. Veo más esfuerzo de las autoridades en la calle y en los lugares turísticos. También veo más creatividad, más arte, mejor arquitectura”, detalló.

La intérprete de “Lo que son las cosas” reconoció que cada temporada de “Objetivo Fama” tiene su particularidad. Esta, que marcó el regreso de la competencia a la televisión, no fue la excepción.

“Esta no fue como la mía, pero gracias a Dios me gustan estos compañeros como se llevan. La unión es importante. Veo que ellos siguen unidos como nosotros, los cinco ganadores, y tienen mucha hambre de llegar al éxito, y eso me gusta. Yo espero que la sigan manteniendo y que sigan trabajando igual”, aconsejó.

Martínez Vega presumió que, con los años, los seis ganadores de “Objetivo Fama” han creado una relación de hermandad. La comunicación entre ellos, mencionó, es constante.

“Pero, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de que nuestros niños se junten, porque vivimos en países distintos. A Janina, me emocioné mucho cuando la vi. Ella me ayudó mucho con mi seguridad cuando entré a la competencia. Yo la amo”, agregó.

PUBLICIDAD

Así, unidos por el título de ganadores, Marlon Fernández, Juan Vélez, Cristina Eustace, Fabián Torres, Irizarry y Martínez Vega, subieron al escenario que les cambió la vida. Su interpretación de “Así como hoy” cerró la velada con broche de oro.

La dominicana aprovechó para agradecer a sus fans, quienes “se volvieron locos” al saber que regresaría a la isla. Algunos, contó, viajaron a la isla para poder compartir con ella.

“Aquí hay gente de Florida, de Massachusetts, de varias partes. Estoy súper agradecida y también agradezco, después de 20 años, seguir contando con este grupo de profesionales talentosos y de gran prestigio”, afirmó.

Martínez Vega se despidió para salir a dar “show”: “Los amo, Puerto Rico. Yo también soy boricua porque a mí me crio una boricua, puñet…”.