Feriados
27 de octubre de 2025
83°nubes rotas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sorpresivo regreso de Anaís a la gala final de Objetivo Fama

La competencia de canto llegará a su final el próximo domingo, 2 de noviembre

27 de octubre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anaís se destacó en la competencia que se transmitió por el canal Univisión por su voz impactante y presencia escénica. (CARLOS GIUSTI)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

Luego de atravesar varias situaciones personales a lo largo de estos últimos años, la cantante dominicana Anaís Martínez, quien fue la ganadora de la segunda edición de Objetivo Fama, formará parte de la gala final de este reality show, que llega a su fin el próximo domingo, 2 de noviembre.

Con su potente voz, Anaís en el 2005 cautivó a los televidentes y al jurado, para al final obtener la mayor cantidad de votaciones y coronarse como la ganadora. Sin embargo, su prometedora carrera musical no pudo despuntar a nivel comercial por enfrentar por problemas de salud mental y de sustancias controladas.

“Ella en particular es una de las ganadoras de Objetivo Fama, que nosotros llevamos en el corazón. La hemos visto en todos sus procesos, hemos estado bien pendientes de su desarrollo y verla cómo cada vez ella se levanta de sus vicisitudes, me place anunciarles que para la final de Objetivo Fama regresa a Anaís”, dijo en conferencia de prensa Soraya Sánchez, productora del programa que se transmite en vivo por la pantalla de Telemundo y por Estrella TV en Estados Unidos.

Será desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, que el público no solo podrá apreciar lo que podría ser su regreso a los escenarios, sino que Anaís estará acompañada por el resto de los ganadores de las pasadas ediciones: la puertorriqueña Janina Irizarry (2004), el cubano Marlon Fernández (2006), el boricua Juan Vélez (2007), la mexicana Cristina Eustace (2008) y el otro boricua Fabián Torres (2009).

Este sería el primer junte de los seis ganadores sobre un escenario.

Además de celebrar al “jurado de lujo” de esta edición, así como a cada persona que fue parte de este proyecto, que arrancó el pasado 2 de agosto, Sánchez festejó los 185 millones de impresiones digitales logradas al momento en las redes sociales, al igual que haber alcanzado los ocho millones en la plataforma YouTube.

“En esta edición, nosotros hemos tenido 20 estrellas y yo creo que es la parte más difícil en este tipo de competencias”, destacó Sánchez al anunciar que la final se transmitirá a la 7:00 p.m., una hora antes del horario estelar, y comenzará con un desfile por la alfombra roja a las 6:30 p.m.

Finalistas de Objetivo Fama 2025.
Finalistas de Objetivo Fama 2025. (Suministrada)

La ocasión sirvió para recibir a los cuatro finalistas de esta temporada: Dionicio, Yancy, Cristian y Sheila, a la vez que se hizo un repaso visual de momentos memorables de sus interpretaciones a lo largo de las pasadas 13 galas.

Entre las sorpresas para esa gran velada final, los presentes podrán disfrutar de una intervención musical en la que serán parte Denise Quiñones, quien fungió como directora de la casa-estudio, Ana Isabelle, quien fue parte del panel de jueces, y Jimena Gállego, copresentadora.

Debido a que está todo vendido para la gala final, que se transmitirá en vivo, habrá una pantalla gigante en la parte exterior del Centro de Bellas Artes de Caguas, en donde además habrá un gran fin de fiesta.

Para todos los fanáticos, cabe destacar que los 20 participantes de esta edición, se presentarán en “Objetivo Fama: El Concierto”, a llevarse a cabo el próximo 14 de diciembre, en el Coca Cola Music Hall. Mientras, los ocho semifinalistas se irán de gira por Puerto Rico, comenzando el 25 de diciembre, en el encendido navideño de Carolina.

Esta noche se definió el grupo de cuatro finalistas de "Objetivo Fama". Los seis semifinalistas deleitaron con el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito". Esta noche, además, las 20 estrellas de "Objetivo Fama" interpretaron "Échale ganas", tema oficial del "reality show".
1 / 9 | Las presentaciones que cautivaron en la trigésima gala de "Objetivo Fama" . Esta noche se definió el grupo de cuatro finalistas de "Objetivo Fama". - Suministrada
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Entretenimiento
