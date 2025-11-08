Ariana Babilonia: de “Objetivo Fama” a la pasarela

Uno de los beneficios de pertenecer a proyectos como “Objetivo Fama” es la exposición que tienen los participantes ante otras plataformas. Ariana Babilonia, por ejemplo, aunque se quedó a un paso de llegar a la final, sorprendió ayer desde la pasarela de San Juan Moda.

La misma creadora de contenido compartió el momento con sus seguidores de las redes sociales. En un video, la última eliminada de la temporada 2025 de “Objetivo Fama” se mostró como modelo del diseñador Ángel Guzmán.

“Del escenario de ‘Objetivo Fama’ a la pasarela de San Juan Moda. Agradecida por la oportunidad de modelar para el diseñador Ángel Guzmán”, expresó.

En su paso por la competencia de canto, la influencer se destacó con presentaciones como “Cuando una mujer” de Melina León y “A que no te vas” de Ednita Nazario.

“Todavía sigo procesando todo lo vivido… Después de tantos meses, poder reencontrarme con mi familia y sentir tanto cariño fue algo mágico. Gracias a todos por sus mensajes, por el apoyo y por tanto amor. Poco a poco los voy leyendo a todos, y solo puedo decir que me siento profundamente agradecida. Los amo", dijo sobre su experiencia en el “reality show”.

