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Abren función especial de  “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”

La comedia es solo para adultos

13 de junio de 2026 - 12:39 PM

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JC Morales (Pedro “Padre Soltero”) en “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Este Día de los Padres, aquellos que quieran disfrutar de la comedia teatral podrán hacerlo con la nueva función especial de “Men and the City – Se nos Casa el Padre Soltero”.

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Será el domingo 21 de junio a las 3:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La obra presenta la historia de Pedro, un padre que ha dedicado su vida a criar a sus hijos. Su sorpresivo anuncio de volver a casarse desata malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas que pondrán a prueba a toda la familia. ¿Será esta su última noche de soltería?

El elenco está encabezado por Raymond Arrieta como Carlos, junto a René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Morales (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), JoeAlis Filipeti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny) y Miguel Morales (Larry), quien además es el libretistay tiene a cargo la dirección escénica.

“Men and the City – Se nos Casa el Padre Soltero”, es una comedia solo para adultos.

Tras el éxito y lleno total del pasado fin de semana la función del Día de los Padres se suma a las presentaciones de este fin de semana y del sábado 20 de junio a las 7:00 p.m.

Debido a que estas son las funciones finales y coincidiendo con la alta demanda, se recomienda adquirir los boletos con anticipación. Disponibles en Ticketcenter,

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