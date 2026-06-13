Abren función especial de  “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”

Este Día de los Padres, aquellos que quieran disfrutar de la comedia teatral podrán hacerlo con la nueva función especial de “Men and the City – Se nos Casa el Padre Soltero”.

Será el domingo 21 de junio a las 3:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La obra presenta la historia de Pedro, un padre que ha dedicado su vida a criar a sus hijos. Su sorpresivo anuncio de volver a casarse desata malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas que pondrán a prueba a toda la familia. ¿Será esta su última noche de soltería?

El elenco está encabezado por Raymond Arrieta como Carlos, junto a René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Morales (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), JoeAlis Filipeti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny) y Miguel Morales (Larry), quien además es el libretistay tiene a cargo la dirección escénica.

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“Men and the City – Se nos Casa el Padre Soltero”, es una comedia solo para adultos.

Tras el éxito y lleno total del pasado fin de semana la función del Día de los Padres se suma a las presentaciones de este fin de semana y del sábado 20 de junio a las 7:00 p.m.