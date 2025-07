JC Martínez llega a su casa con su show “Ni padre, ni soltero”

El actor lleva siete funciones de su unipersonal “Ni padre, ni soltero” que inició el 11 de abril y ha podido presentar en varios teatros en diferentes municipios. Martínez se ha ganado el cariño de las personas por el personaje de “Padre soltero” que realiza en el segmento “Man in the city” de “Raymond y sus amigos”, pero con su espectáculo viene a contar quién es y a revelar detalles de su vida y familia.

“Estoy muy contento y agradecido por el respaldo de las personas, ya vamos por una séptima función y todas las anteriores han sido ‘sold out’. Al ver la acogida del personaje que hago en ‘Raymond y sus amigos’ quisé que la gente me conozca fuera del personaje. Sepan quién soy, de donde vengo. No soy ni padre ni soltero, así que eso es lo primero. Voy a hablar de mí, de mis comienzos, que fueron aquí en el pueblo de Bayamón, donde nací y dónde me crie. Esta función es muy especial por eso, porque me presento en mi casa”, reveló el actor, quien comenzó con el colectivo Teatro Breve.