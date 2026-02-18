Más oportunidades para ver “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”
Esta es una adaptación teatral del exitoso segmento del programa televisivo “Raymond y Sus Amigos”
18 de febrero de 2026 - 6:59 PM
18 de febrero de 2026 - 6:59 PM
La exitosa comedia “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero” abre nuevas funciones para esta temporada en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
A las ya anunciadas presentaciones del viernes, 5 de junio a las 8:30 p.m. y el sábado, 6 de junio a las 7:00 p.m., se añaden dos nuevas fechas: domingo 7 de junio a las 3:00 p.m. y viernes 12 de junio a las 8:30 p.m.
Esta adaptación teatral del exitoso segmento del programa televisivo “Raymond y Sus Amigos” regresa ampliada y renovada para su quinta temporada.
En “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”, Pedro —el querido Padre Soltero— sorprende a todos al anunciar que volverá a casarse, luego de dedicar su vida a criar a sus hijos. Entre malentendidos, planes descabellados y situaciones inesperadas, cada personaje enfrentará la posible boda que promete cambiarlo todo.
La producción, a cargo de TM Entertainment, reúne a un elenco de reconocidas figuras del humor que el público disfruta semanalmente en televisión: Raymond Arrieta (Carlos), René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Morales (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), Joealis Filippetti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny) y Miguel Morales (Larry), quien además firma el libreto y la dirección escénica.
La producción promete una noche cargada de energía, risas y situaciones que solo este grupo puede llevar a escena.
“Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero” es una comedia solo para adultos.
Los boletos están disponibles en PieTix.com, en Ticketcenter (tcpr.com) y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: