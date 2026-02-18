Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más oportunidades para ver “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”

Esta es una adaptación teatral del exitoso segmento del programa televisivo “Raymond y Sus Amigos”

18 de febrero de 2026 - 6:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elenco de “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero” (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La exitosa comedia “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero” abre nuevas funciones para esta temporada en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

A las ya anunciadas presentaciones del viernes, 5 de junio a las 8:30 p.m. y el sábado, 6 de junio a las 7:00 p.m., se añaden dos nuevas fechas: domingo 7 de junio a las 3:00 p.m. y viernes 12 de junio a las 8:30 p.m.

Esta adaptación teatral del exitoso segmento del programa televisivo “Raymond y Sus Amigos” regresa ampliada y renovada para su quinta temporada.

La graduación de “Guaraguao Security” fue sencilla, pero emotiva. Después de tanto tiempo, desaciertos, intentos y mucha perseverancia, los cómicos personajes lo lograron. En vivo y a todo color, apareció la “Capitana Quintana”, (Lizmarie Quintana), quien ni por estar en otro ambiente lucía contenta. Al finalizar la noche, todos terminaron ataviados con togas rojas y con la ansiada macana en la mano. Aunque, ahora pensándolo, ¡nunca juramentaron!
La graduación de "Guaraguao Security" fue sencilla, pero emotiva. Después de tanto tiempo, desaciertos, intentos y mucha perseverancia, los cómicos personajes lo lograron. En vivo y a todo color, apareció la "Capitana Quintana", (Lizmarie Quintana), quien ni por estar en otro ambiente lucía contenta. Al finalizar la noche, todos terminaron ataviados con togas rojas y con la ansiada macana en la mano. Aunque, ahora pensándolo, ¡nunca juramentaron!

En “Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero”, Pedro —el querido Padre Soltero— sorprende a todos al anunciar que volverá a casarse, luego de dedicar su vida a criar a sus hijos. Entre malentendidos, planes descabellados y situaciones inesperadas, cada personaje enfrentará la posible boda que promete cambiarlo todo.

La producción, a cargo de TM Entertainment, reúne a un elenco de reconocidas figuras del humor que el público disfruta semanalmente en televisión: Raymond Arrieta (Carlos), René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Morales (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), Joealis Filippetti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny) y Miguel Morales (Larry), quien además firma el libreto y la dirección escénica.

La producción promete una noche cargada de energía, risas y situaciones que solo este grupo puede llevar a escena.

“Men and the City – Se nos casa el Padre Soltero” es una comedia solo para adultos.

Los boletos están disponibles en PieTix.com, en Ticketcenter (tcpr.com) y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

"El Primo" fue el encargado de la apertura de "Como anoche", el "stand-up comedy" de Raymond Arrieta.Temas como la sexualidad, "Tarzán" y los estudiantes fueron de inspiración para los chistes del personaje.Raymond Arrieta tiene 59 años de edad.
"El Primo" fue el encargado de la apertura de "Como anoche", el "stand-up comedy" de Raymond Arrieta.Temas como la sexualidad, "Tarzán" y los estudiantes fueron de inspiración para los chistes del personaje.Raymond Arrieta tiene 59 años de edad.

Raymond y sus amigos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
