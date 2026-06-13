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prima:Marcel Ruiz celebra premios en Tribeca: “Esto permite que las nuevas generaciones de cineastas vean que es posible”

El actor puertorriqueño, junto a los cineastas Carlitos Ruiz Ruiz y Mariana Belaval, así como los actores Paolo José Schoene y Kiki Montilla recibieron importantes premios por la película “Summer of Three”

13 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kiki Montilla, Paolo Schoene y Marcel Ruiz en “Summer of Three” (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La alegría, la emoción y la sorpresa todavía se sienten muy vivas en el equipo de “Summer of Three”, luego de que la película puertorriqueña, dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz, recibiera la noche del jueves dos importantes premios en el Festival de Cine de Tribeca: mejor guion y mejor elenco dentro de la categoría U.S. Narrative Competition.

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Tribeca Film FestivalNueva Yorkcine puertorriqueño
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