La alegría, la emoción y la sorpresa todavía se sienten muy vivas en el equipo de “Summer of Three”, luego de que la película puertorriqueña, dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz, recibiera la noche del jueves dos importantes premios en el Festival de Cine de Tribeca: mejor guion y mejor elenco dentro de la categoría U.S. Narrative Competition.