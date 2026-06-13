Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Marcel Ruiz celebra premios en Tribeca: “Esto permite que las nuevas generaciones de cineastas vean que es posible”
El actor puertorriqueño, junto a los cineastas Carlitos Ruiz Ruiz y Mariana Belaval, así como los actores Paolo José Schoene y Kiki Montilla recibieron importantes premios por la película “Summer of Three”
13 de junio de 2026 - 11:10 PM