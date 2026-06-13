Antonio Martorell realizará charla magistral sobre las pinturas de su jardín en “Martes de Padres”

La Galería Petrus celebrará el próximo martes, 16 de junio de 2026 desde la 6:30 p.m. el evento “Martes de Padres”.

Aunque enmarcada en la celebración del Día de los Padres, es una actividad para los amantes del arte de todas las edades y para toda familia en la que podrán disfrutar una charla magistral del reconocido artista plástico puertorriqueño, Antonio Martorell, sobre el proceso de su más reciente creación artística “El jardín y la playa”, una serie de obras en lienzo centradas en su jardín en la playa de Ponce.

Además de la charla de Martorell, la artista Tania Monclova ofrecerá un taller arte para los niños, en el cual podrán experimentar el proceso creativo de una pieza de arte creada por ellos y descubrir técnicas básicas de pintura iniciando así en la apreciación del arte y la plástica puertorriqueña.

PUBLICIDAD

“Con Martes de Padres buscamos crear un espacio de encuentro donde el arte sirva como puente entre generaciones. Contar con la presencia del maestro Antonio Martorell y ofrecer experiencias creativas para los niños nos permite cumplir con nuestra misión de acercar el arte puertorriqueño a toda la familia”, expresó Sylvia R. Villafañe, fundadora y directora de Galería Petrus.

El evento contará también con una exhibición colectiva en la que se mostrarán obras en pequeños formatos, un importante esfuerzo para presentar arte asequible para diversos presupuestos. Entre los artistas que expondrán sus pinturas en pequeños formatos se encuentran: Carlos Dávila Rinaldi, Iván Alejandro Báez, Naimar Ramírez, Iván Girona, Julianny Moyet Ortiz, Miguel Ángel Feba, entre otros.

Pieza de Iván Alejandro Báez. (Suministrada)

“La exhibición de pequeños formatos responde a nuestro compromiso de continuar fomentando el coleccionismo y demostrando que adquirir arte original puede estar al alcance de diversos públicos y presupuestos. Queremos que más personas se acerquen al arte y descubran el valor de apoyar a nuestros artistas”, señaló Villafañe.