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Ariana Babilonia da el salto de concursante a coanimadora de “Objetivo Fama: Sin Editar”

La joven cantante también fue presentada como la nueva “host” digital del “reality” musical

1 de agosto de 2026 - 2:33 PM

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Ariana Babilonia fue la última eliminada de "Objetivo Fama 2025". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ariana Babilonia escribe un nuevo capítulo en su paso por “Objetivo Fama”. La producción del popular “reality” musical anunció ayer oficialmente la incorporación de la joven artista como animadora digital del proyecto, una función desde la cual conectará con la audiencia a través de contenidos exclusivos y cobertura en plataformas digitales.

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La noticia fue dada a conocer mediante las redes oficiales del programa, donde se le dio la bienvenida a Babilonia como parte del equipo de talentos que acompañará la nueva etapa de la franquicia.

“Con mucha emoción le damos la bienvenida, oficialmente, a Ariana Babilonia como la nueva ‘host’ digital de las galas de ‘Objetivo Fama 2026′ y ‘co-host’ de ‘Objetivo Fama: Sin Editar”, comenzó la producción en sus redes sociales.

Asimismo, añadieron: “A partir de esta temporada, Ariana llegará a sus hogares cada noche para vivir junto a ustedes toda la emoción de las galas. Además, en ‘Objetivo Fama: Sin Editar’, les llevará las incidencias, los momentos más importantes y todo lo que ocurre detrás de cámaras dentro de la competencia”.

Su llegada marca una evolución natural para la cantante, quien anteriormente formó parte de la competencia. Según la información publicada en la página oficial de “Objetivo Fama”, Babilonia desarrolló su formación musical desde temprana edad y cursó estudios en la Escuela Libre de Música de Mayagüez. Además, ha expresado que su meta es consolidar una carrera artística profesional.

Babilonia, por su parte, acudió a las redes sociales para expresar qué representa esta oportunidad en su carrera.

“Todavía no me lo creo… ya por fin puedo contarles. Seré la ‘host’ digital de esta edición de ‘Objetivo Fama’ y también me verán como ‘co-host’ de ‘Sin Editar’. Quién me iba a decir que un año después, volvería a ‘Objetivo Fama’ de esta manera. Gracias por creer en mí, por acompañarme y por celebrar cada paso como si fuera de ustedes. Nos vemos del otro lado de la pantalla!”.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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