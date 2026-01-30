Opinión
Ariana Babilonia llevará su música a noche final de certamen de belleza infantil

El evento se celebrará este domingo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce

30 de enero de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la veada, Ariana Babilonia cantará su nuevo sencillo por primera vez en vivo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el inicio de su etapa como solista, la cantante puertorriqueña Ariana Babilonia, quinta finalista de la más reciente edición del exitoso “reality show” “Objetivo Fama”, se presentará como artista invitada de la noche final del certamen infantil Mini Model World Puerto Rico, a celebrarse este domingo, 1 de febrero, en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferrré de Santurce (CBA). Durante la gala, la artista interpretará por primera vez su sencillo “Brindo por lo bueno”.

La velada contará, además, con la participación especial de las actuales reinas internacionales Domenica Mata, Mini Model World 2025, de Ecuador, e Ivana Melinc, Pre Teen Model World 2025, de Perú, cuyas presencias refuerzan el alcance y la proyección internacional del certamen como plataforma de desarrollo artístico y formativo.

Durante la noche final, el jurado oficial seleccionará a las nuevas representantes de Puerto Rico para tres competencias internacionales de alto perfil. En cada categoría se escogerán tres ganadoras: una que representará al país en Mini Model World 2027, a celebrarse el próximo año en Colombia; otra que competirá en Mini Ámbar Mundial 2026, a realizarse en noviembre de este año en República Dominicana; y una tercera representante que participará en Colombia Fashion Kids 2026, del 12 al 16 de agosto en Colombia.

El certamen se organiza en cuatro categorías por edades: Baby (5 a 7 años), Mini (8 a 11 años), Pre Teen (12 a 14 años) y Teen (15 a 17 años), lo que permite una evaluación justa y acorde al desarrollo, proyección escénica y habilidades de cada participante.

Además del título y la oportunidad de representar a Puerto Rico a nivel internacional, las futuras reinas recibirán una formación continua a cargo del equipo de Runway Center, con énfasis en oratoria, pasarela y proyección escénica, herramientas esenciales para su desempeño en escenarios competitivos internacionales. Las ganadoras también tendrán acceso a sesiones fotográficas profesionales y participación en eventos de moda dentro y fuera de Puerto Rico.

Los boletos para la noche final del certamen están disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del CBA.

Tags
MúsicaObjetivo Fama
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
