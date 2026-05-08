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Edwin Emil Moró sale de “Super Chef Celebrities”: “Me llevo el inmenso amor de ustedes”

A través de su partipación, el natural de Isabela reafirmó por qué se ha ganado el cariño de su gente

8 de mayo de 2026 - 4:12 PM

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Edwin Emil Moró invitó a la audiencia a continuar el apoyo a la producción. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Conocido por su carisma y su capacidad para reinventarse, Edwin Emil Moró ha llevado su talento de los libretos de comedia a los fogones de la televisión. Su reciente paso por “Super Chef Celebrities” no solo mostró su lado más competitivo, sino que reafirmó por qué es uno de los artistas más queridos.

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El pasado miércoles, sin embargo, el actor no logró convencer el paladar de los jueces y se convirtió en el eliminado de la noche. Esto, a solo un paso de la gran final de la quinta temporada del “reality show” de Wapa Televisión.

Esta vez las celebridades enfrentaron un menú complejo que inició con un aperitivo de setas y pearl onions estofadas en vino, gratinadas con tostadas de baguette. El plato principal consistió en langostino acompañado de crema de aguacate, crema de apio y ajo puerro, junto a una ensaladilla de puerro, ajíes frescos mixtos y papaya verde. De postre prepararon un brownie cheesecake con mascarpone.

Ayer, viernes, el siempre orgulloso de su identidad isabelina, acudió a sus redes sociales con un mensaje lleno de agradecimiento.

“Corillo, me llevo el inmenso amor de ustedes, así que este video es para ustedes. Mi corazón está lleno de agradecimiento infinito, está lleno de amor”, comenzó.

El intérprete concluyó su mensaje con una invitación a la audiencia a que continúen conectados con el talento local, Wapa Televisión y “Super Chef Celebrities”.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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televisiónReality ShowsSuper Chef Celebrities
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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