Bebé Maldonado le deja “el tostón” a Laura Alemán en “Super Chef Celebrities”: “Dame cara”

Ayer, después de que Bebé Maldonado se convirtiera en la “achicharrada” más reciente, se dio a conocer su última decisión como participante. La presentadora le dejó “el tostón” a Laura Alemán, una fuerte competidora en la “Super Cocina”.

“Ustedes hubiesen sido los dos los salvados, pero este (’tostón’) tiene nombre y apellido. Laura, vamos pa’ ‘la vara’”, anunció el chef Héctor Rosa.

“¿Te lo dije o no te lo dije? Yo lo sabía. Está bien", expresó la actriz.

En una entrevista previa Maldonado comentó que no abundaría mucho. Sin embargo, aclaró por qué tomó esa decisión.

“Mi ‘tostón’ va para Laura Alemán. Ya es momento de que también los más que dominan esta competencia pasen retos porque ahí es donde verdaderamente probamos de qué estamos hechos. O sea, cocinar con el tiempo es un mamey, pero vamos a los retos, ahí es que tú te defines de verdad. Así que, Laura, voy a ti”, dijo.

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Alemán, por su parte, aseguró que no lo tomaba personal. “Yo sé que esto es una competencia y que tú hiciste lo que tú sentiste que tenías que hacer. No hay ‘hard feelings’ aquí, pero contéstame los mensajes de WhatsApp porque siento que la pichaera de los mensajes de WhatsAap es porque me estabas dejando ‘el tostón’ y no me querías dar cara, dame cara”, agregó.

A lo largo de la temporada, Maldonado enfrentó “el tostón” en cinco ocasiones. Aun así, describió la producción como una de las mejores experiencias de su carrera.

“Interactúe con personas que sí sabía quiénes eran, pero obviamente no las conocía. Me llevo unos compañeros bellísimos, muy humildes todos. La parte que más me ha gustado, y que realmente yo creo que en general nos hace falta a todos aprender, son las medidas: cuáles son las medidas de sólido, cuáles son las medidas de líquido. Uno en casa está acostumbrado a hacer las cosas a ojo y quizás no nos damos cuenta y desperdiciamos mucho arroz o mucha picadera en cuestión de ingredientes y demás”, comentó la presentadora sobre lo aprendido durante su permanencia en el programa de Wapa Televisión.