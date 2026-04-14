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Bebé Maldonado le deja “el tostón” a Laura Alemán en “Super Chef Celebrities”: “Dame cara”

La actriz aseguró que no lo tomará personal

14 de abril de 2026 - 3:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Alemán es considerada una fuerte competidora, aunque recientemente fue enviada a "la vara". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el misterio detrás del Sr. Recao hasta salidas sorpresivas como la de Vivianie Díaz Arroyo para perseguir su sueño en Miss Universe Puerto Rico 2026, “Super Chef Celebrities” mantiene a la audiencia en un constante estado de expectativa.

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Ayer, después de que Bebé Maldonado se convirtiera en la “achicharrada” más reciente, se dio a conocer su última decisión como participante. La presentadora le dejó “el tostón” a Laura Alemán, una fuerte competidora en la “Super Cocina”.

“Ustedes hubiesen sido los dos los salvados, pero este (’tostón’) tiene nombre y apellido. Laura, vamos pa’ ‘la vara’”, anunció el chef Héctor Rosa.

“¿Te lo dije o no te lo dije? Yo lo sabía. Está bien", expresó la actriz.

En una entrevista previa Maldonado comentó que no abundaría mucho. Sin embargo, aclaró por qué tomó esa decisión.

“Mi ‘tostón’ va para Laura Alemán. Ya es momento de que también los más que dominan esta competencia pasen retos porque ahí es donde verdaderamente probamos de qué estamos hechos. O sea, cocinar con el tiempo es un mamey, pero vamos a los retos, ahí es que tú te defines de verdad. Así que, Laura, voy a ti”, dijo.

Alemán, por su parte, aseguró que no lo tomaba personal. “Yo sé que esto es una competencia y que tú hiciste lo que tú sentiste que tenías que hacer. No hay ‘hard feelings’ aquí, pero contéstame los mensajes de WhatsApp porque siento que la pichaera de los mensajes de WhatsAap es porque me estabas dejando ‘el tostón’ y no me querías dar cara, dame cara”, agregó.

A lo largo de la temporada, Maldonado enfrentó “el tostón” en cinco ocasiones. Aun así, describió la producción como una de las mejores experiencias de su carrera.

“Interactúe con personas que sí sabía quiénes eran, pero obviamente no las conocía. Me llevo unos compañeros bellísimos, muy humildes todos. La parte que más me ha gustado, y que realmente yo creo que en general nos hace falta a todos aprender, son las medidas: cuáles son las medidas de sólido, cuáles son las medidas de líquido. Uno en casa está acostumbrado a hacer las cosas a ojo y quizás no nos damos cuenta y desperdiciamos mucho arroz o mucha picadera en cuestión de ingredientes y demás”, comentó la presentadora sobre lo aprendido durante su permanencia en el programa de Wapa Televisión.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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Bebé MaldonadoSuper Chef CelebritiesWapa TVtelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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