Película puertorriqueña “Perla” tiene su debut en República Dominicana

Luego de su sólido recibimiento en Puerto Rico, la película puertorriqueña Perla continúa su expansión caribeña con su llegada oficial a la cartelera de República Dominicana este jueves, 28 de mayo.

La producción, dirigida por David Norris, celebró una premier exclusiva en Santo Domingo junto a representantes de la industria cinematográfica, medios y figuras del ámbito cultural dominicano.

Protagonizada por Carlos Ponce, Zuleyka Rivera y la reconocida actriz española Paz Vega, Perla presenta una historia que explora el choque entre la música tradicional y el fenómeno urbano contemporáneo, utilizando el Caribe como escenario de una conversación cultural mucho más profunda.

La recepción del público dominicano confirmó la conexión inmediata del filme con una realidad que también vive la República Dominicana: la búsqueda de equilibrio entre preservar sus raíces musicales y abrazar las nuevas corrientes globales. La cinta provocó conversaciones sobre identidad, generaciones y el valor del folklore dentro de la cultura popular actual.

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“La llegada de Perla a República Dominicana representa mucho más que una expansión internacional. Es una oportunidad para que el Caribe dialogue sobre sus similitudes culturales y sobre cómo nuestras tradiciones conviven con la evolución musical de esta generación”, expresó Joel Iván Rivera, productor ejecutivo del proyecto.

1 / 14 | Carlos Ponce y sus distintas facetas artísticas . Carlos Ponce lleva más de 35 años trabajando en la industria de medios locales e internacionales. - Suministrada 1 / 14 Carlos Ponce y sus distintas facetas artísticas Carlos Ponce lleva más de 35 años trabajando en la industria de medios locales e internacionales. Suministrada Compartir