Película puertorriqueña “Perla” tiene su debut en República Dominicana
Tras su acogida en Puerto Rico, el filme protagonizado por Carlos Ponce, Zuleyka Rivera y Paz Vega inicia su expansión regional
30 de mayo de 2026 - 8:46 AM
30 de mayo de 2026 - 8:46 AM
Luego de su sólido recibimiento en Puerto Rico, la película puertorriqueña Perla continúa su expansión caribeña con su llegada oficial a la cartelera de República Dominicana este jueves, 28 de mayo.
La producción, dirigida por David Norris, celebró una premier exclusiva en Santo Domingo junto a representantes de la industria cinematográfica, medios y figuras del ámbito cultural dominicano.
Protagonizada por Carlos Ponce, Zuleyka Rivera y la reconocida actriz española Paz Vega, Perla presenta una historia que explora el choque entre la música tradicional y el fenómeno urbano contemporáneo, utilizando el Caribe como escenario de una conversación cultural mucho más profunda.
La recepción del público dominicano confirmó la conexión inmediata del filme con una realidad que también vive la República Dominicana: la búsqueda de equilibrio entre preservar sus raíces musicales y abrazar las nuevas corrientes globales. La cinta provocó conversaciones sobre identidad, generaciones y el valor del folklore dentro de la cultura popular actual.
“La llegada de Perla a República Dominicana representa mucho más que una expansión internacional. Es una oportunidad para que el Caribe dialogue sobre sus similitudes culturales y sobre cómo nuestras tradiciones conviven con la evolución musical de esta generación”, expresó Joel Iván Rivera, productor ejecutivo del proyecto.
La película, producida por Joel Iván Rivera y Yamara Rodríguez, cuenta además con las actuaciones de Georgina Borri, Modesto Lacén, Laura Carmine, Yamil Ureña, Hermes Croatto y Nashali Enchautegui. Tras su exitoso paso por Fine Arts en Puerto Rico, Perla inicia ahora una nueva etapa en el mercado dominicano de la mano de Caribbean Cinemas.
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