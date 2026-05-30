Charytín Goyco regresa a TelevisaUnivision para sustituir a Adamari López
La presentadora se describió “feliz” y “emocionada”
30 de mayo de 2026 - 8:05 PM
30 de mayo de 2026 - 8:05 PM
La reconocida actriz, cantante, empresaria y presentadora Charytín Goyco regresa a TelevisaUnivision esta vez como coconductora del programa diurno “Desiguales”. Según se informó, cubrirá temporalmente la ausencia de Adamari López, quien viajará a Uruguay para las grabaciones de “¿Quién Caerá?”.
Con su carisma inigualable, amplia trayectoria en la televisión hispana y conexión única con la audiencia, Charytín aportará su energía y personalidad al panel de “Desiguales” durante este periodo especial, sumándose a la dinámica conversación que distingue al programa.
“Me siento muy feliz y emocionada por aceptar la invitación para este ‘show’. Las ‘Desiguales’ son mujeres con voces importantes, puntos de vista diferentes con quienes el público se identifica mucho. La televisión ha sido siempre mi vida y mi pasión y ahora esto me hace sentir como niña con juguete nuevo. ¡Estoy segura de que nos vamos a divertir mucho! ¡Conectar con mi público de Univision, es un hermoso regalo!”, dijo Charytín.
“Desiguales” continúa consolidándose como uno de los espacios más relevantes de la televisión diurna en español en Estados Unidos. Este ofrece conversaciones auténticas, opiniones diversas y una mirada fresca sobre la actualidad, el entretenimiento y la cultura popular, bajo la conducción de su elenco habitual.
“Desiguales” se transmite de lunes a viernes a las 3:00 p.m. por Univision.
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