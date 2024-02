Charytín hace conmovedor pacto con su perrita Candy para el día en que una le falte a la otra

La destacada presentadora de televisión y cantante dominicana Charytín Goyco compartió con sus seguidores un íntimo momento con quien ha sido su compañera de muchos años, su perrita Candy.

Aunque el tono jocoso iba marcando la conversación, esta se fue transformando hasta revelar un conmovedor pacto entre quienes se han acompañado en todos los momentos, los felices y los tristes también.

“Mi perrita Candy de mi corazón, mi adorada perrita, hemos hablado varias veces, pero estoy hablándote en serio en el día de hoy. Tú y yo tenemos tantos años juntas, Candy, tantos años, tantos años... Hemos viajado juntas, hemos llorado juntas, hemos tenido tiempos muy lindos, penas grandes también hemos pasado. Tú has vivido todas las cosas grandes, tú conmigo y yo contigo. Déjame decirte, sin ofenderte, tú eres una perrita -para no decirte viejita- vamos a decir, eres una perrita como entrada en años, como yo también, entrada en años. Y un día, escúcheme bien, tú o yo vamos a faltar y la otra se va a quedar sin ti o sin mí, okay. Si yo falto, tú te quedas si mí”, expresó la artista, quien hace un año fue condecorada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al ser distinguida con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Caballero.

“Yo lo que quiero decirte a ti, óyeme, es que si yo falto, tú no puedes estar con el cuento como cuando se murió papi, que tú estuviste dos meses sin comer. Todo el mundo, que se muere la perrita se comer, corre al médico, al doctor... Eso no puede pasar. Yo sé que estabas triste, pero eso no puede pasar si yo falto, eso no va a pasar”, mencionó la también conocida como “Rubia de América” acerca del fallecimiento de quien fuera su esposo, el actor y productor puertorriqueño Elín Ortiz.

“Segundo, el jarabe de los bronquios hay que tomárselo, aunque no te guste. Ese jarabe que es amargo hay que tomarlo. Ah, y las pastillas del corazón, que se la dan a los Pomeranian desde que son chiquiticos, eso no pude faltar por nada. Ah, otra cosa, con la gente que tú estés, tú no pudes estar con eso de gruños y esas cosas, eso no puede ir, porque soy solo tu mami que va a estar contigo. Tienes que ser amorosa, cariñosa con la gente. Tienes que ser una perrita fuerte cuando yo falte, que todo el mundo diga, ‘qué perrita tan positiva’, ‘qué bien le enseñó la mamá’. Eso es lo que yo quiero que digan, tú sabes”, añadió.

Ya con voz quebrada, Charytín continuó: “Bueno, si tú me faltas a mí, pus yo también voy a ser fuerte, yo te lo prometo. Voy a ser una más fuerte y voy a llorar poco, okay? Okay, mi perrita linda. Te quiero y ya sabes que hicimos un pacto”, concluyó mientras le pedía besitos a Candy.