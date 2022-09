Sabía que nadie mejor que ella podía contar su propia historia. Por eso, aun cuando estuvo dilatando el proceso y antes de que otras personas lo hicieran por ella, la presentadora dominicana Charytín Goyco decidió abrir su alma y corazón para dejar plasmada su vida en el libro autobiográfico “El tiempo pasa… ¡Pero yo no!”.

Desde muy joven le venían pidiendo que hiciera un libro de su vida. Así siguieron las insistencias durante su carrera, particularmente cuando era una de las presentadoras de “Escándalo TV” hace unos 15 años. Fue una petición que fue incrementando en los últimos años, hasta que por fin se concretó.

“Me dio mucho trabajo hacerlo porque escribir mi vida fue mucho más dura que vivirla y aunque mi vida vivida también fue dura… La verdad es que, si pienso en todo lo que viví, no lo hubiera hecho”, manifestó a El Nuevo Día.

La oportunidad de escribir su autobiografía surgió hace unos seis años, luego del fallecimiento de su esposo, el actor y productor puertorriqueño Elín Ortiz, un momento en el que estaba devastada, por lo que emocionalmente no se sentía capaz y lo rechazó.

“Estaba en una gravedad muy grande. Era un negocio importante y dije que no, ‘yo no puedo hacerlo’ porque estaba muy mal. No podía sacar tiempo para eso, era como un corazón abatido el mío. El libro no iba a salir bien, iba a quedar muy oscuro mi libro”, admitió la también actriz.

Sin embargo, durante el 2020 llega nuevamente la oportunidad a la que accede, instada por su manejador, quien le sugirió que se adelantara a hacer el libro, antes de que otras personas quisieran contar su historia equivocadamente. “Iban a contar una historia tan distinta, tan y tan errónea, que yo dije ‘no’. Ahí lo decidí”, manifestó la presentadora, quien optó por esperar a finalizar la temporada del programa “Tu cara me suena”, que transmite Univision, para comenzar el proceso de escritura.

Portada del libro autobiográfico de Charytín Goyco (Suministrada)

Lo que comenzó como un recorrido por su niñez, seguido de las experiencias ganadas durante el transcurso de su vida, Charytín confiesa que fueron muchas las lágrimas derramadas invadida por los recuerdos, no solo de los tiempos difíciles, sino también de los buenos, a tal punto que llegó a pensar que no lo podría hacer, de tanta “lloradera”.

“Duelen muchísimo los momentos lindos hasta más que los tristes. Fue un libro difícil de hacer, por todos esos recuerdos de jovencita y de niña, tanto que yo pasé. Me crié en otro país creyendo que era el mío. En fin, no fue fácil para mí hacer el libro”, reiteró.

En muchos aspectos de su vida, manifestó que se trató de un proceso sanador. Todo lo llorado, según señala, tuvo que haber significado que limpió su alma y que le ayudó a subsanar muchas penas, pues nunca había llorado tanto como cuando hizo este libro, con el que asegura que también abrió su corazón, para que las personas, incluyendo las nuevas generaciones, sepan realmente quién fue realmente la también conocida como “Rubia de América”.

“Si la gente hubiera leído la historia no escrita por mí, iba a ser tan poco real y quizás tan cruel o rara, que no me hubiera gustado nunca leerla. Dejo mi historia contada para que otras generaciones sepan quién yo fui realmente, para que la gente que me ha amado sepa cuál fue mi vida, porque nunca supieron nada de mí, más allá de la chica esa con el pelo rubio que salía y brincaba en la televisión. Era lo único que la gente conocía de mí, y de que estaba casada, con tres hijos, más nada sabían”, expresó la artista, mientras aclara que la frase con la que tituló su autobiografía, que sale a la venta el 13 de septiembre, es una frase suya que utiliza desde muy joven.

Por décadas, la “Chary” se ha mantenido no solo vigente, sino “buena moza”, dijo entre risas. Pero, ciertamente, así lo es y así ha tratado de mantenerse en todos los aspectos de su vida. Esto, sin dejar de lado la disciplina y el entusiasmo que le pone a todo lo que hace.

“Desde los 14 años comencé en un gimnasio. Nunca paré en mi vida ni he parado jamás. Hago gimnasio cinco días de a la semana, aquí en mi mismo edificio de Nueva York, el piso tres completo. Para mí eso es parte de mi vida en cuanto al físico, y en cuanto a la disciplina, el amor a esta carrera. Uno está vigente cuando tú amas algo, cuando tú sigues trabajando con las cosas, cuando te ponen a hacer algo y lo haces tan bien. Es el embullo que yo le pongo a todas las cosas, que hace que la vida me siga mandando, mandando y mandando. Por ejemplo, en ese show ‘Tu cara me suena’, yo estoy entre gente joven, ahí en el medio, dándoles grito y emoción. Mi espíritu es así”, apuntó.

Con su acostumbrada energía, dinamismo y sensibilidad, la presentadora de televisión narró que se trató de un proceso de 9 meses, del que siente mucho orgullo, pues nunca pensó hacer un libro “tan real”, para el que contó con el apoyo de sus tres hijos Shalim y Alexander, pero particularmente de Sharinna, con quien goza de una relación bien profunda.

“Ya leí mi libro entero, y lo leí con calma. Me senté a leerlo hoja por hoja y realmente no me arrepiento de nada, aun cosas que no son tan sencillas. De nada me arrepiento, de nada en el mundo, de lo que está ahí. Lo escribí a pulmón con el alma. Me costó escribirlo, pero ahí está”, dijo mientras resaltó que el prólogo de su autobiografía lo escribió su amiga de tantos años, la cantante Gloria Estefan, uno que le llenó de suma emoción. Tanto así, que cuando le tocó grabarlo para el “audio book”, finalmente no pudo grabarlo al invadirle las emociones.

“Cuando leí esas palabras de ella, estuve llora y llora, que me quedé muy afectada, ese día no pude grabar. Empecé con la emoción más grande que yo he recibido de mi libro, Dios me la bendiga”, añadió.