Alexandra Fuentes celebra la graduación de cuarto año de su hijo Adrián
La presentadora comenzó los preparativos desde el día de ayer
29 de mayo de 2026 - 5:24 PM
29 de mayo de 2026 - 5:24 PM
Quien sigue de cerca las redes de la presentadora Alexandra Fuentes sabe que el verdadero espectáculo ocurre detrás de las cámaras, y los protagonistas absolutos son sus hijos, Adrián y Miranda. Con una complicidad única y un sentido del humor heredado directamente de su madre, estos hermanos han conquistado los corazones de miles de seguidores.
Entre bromas cotidianas, talentos musicales y el balance de una vida familiar normal dentro de la esfera pública, Adrián y Miranda demuestran que la autenticidad es su mejor carta de presentación.
Hoy, el mayor del clan Bernier se graduó de 4to año. Como era de esperarse, la presentadora comenzó los preparativos desde ayer.
Adrián cursó sus estudios en Saint John’s School.
Educados bajo el ejemplo de sus padres, ambos jóvenes reflejan una generación que combina el carisma mediático con la empatía colectiva. Más allá de los privilegios de la fama, los hermanos Bernier Fuentes han comenzado a trazar su propio legado en Puerto Rico mediante el activismo, el deporte y el apoyo a causas vulnerables.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: