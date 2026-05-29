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Alexandra Fuentes celebra la graduación de cuarto año de su hijo Adrián

La presentadora comenzó los preparativos desde el día de ayer

29 de mayo de 2026 - 5:24 PM

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Miranda Bernier, Alexandra Fuentes, Adrián Bernier y David Bernier. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Quien sigue de cerca las redes de la presentadora Alexandra Fuentes sabe que el verdadero espectáculo ocurre detrás de las cámaras, y los protagonistas absolutos son sus hijos, Adrián y Miranda. Con una complicidad única y un sentido del humor heredado directamente de su madre, estos hermanos han conquistado los corazones de miles de seguidores.

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Entre bromas cotidianas, talentos musicales y el balance de una vida familiar normal dentro de la esfera pública, Adrián y Miranda demuestran que la autenticidad es su mejor carta de presentación.

Hoy, el mayor del clan Bernier se graduó de 4to año. Como era de esperarse, la presentadora comenzó los preparativos desde ayer.

Adrián cursó sus estudios en Saint John’s School.

Educados bajo el ejemplo de sus padres, ambos jóvenes reflejan una generación que combina el carisma mediático con la empatía colectiva. Más allá de los privilegios de la fama, los hermanos Bernier Fuentes han comenzado a trazar su propio legado en Puerto Rico mediante el activismo, el deporte y el apoyo a causas vulnerables.

Miranda Bernier, embajadora del tramo #45 del evento de Kilómetros de Cambio 2026.“Tengo mi corazón lleno, me siento plena, feliz y con mucha emoción, y con un orgullo profundo de la hija que tengo, de la adolescente que he criado junto a mi esposo, de la bendición de tener un hogar lleno de amor, sin las realidades que viven muchas mujeres...”, sostuvo Alexandra Fuentes en entrevista con El Nuevo Día.“Esta experiencia estuvo llena de amor y felicidad. Ser portavoz siempre fue mi prioridad. Y estoy extremadamente orgullosa de mí, de mi mamá, de mis amigas y de mi familia, que pudimos estar aquí. Estas tres millitas debajo del sol… Estoy sumamente y ready para seguir llevando el mensaje”, agregó Miranda Bernier al culminar la jornada.
1 / 13 | Madre e hija por una causa: así fue la participación de Alexandra Fuentes y Miranda Bernier en "Kilómetros de Cambio" . Miranda Bernier, embajadora del tramo #45 del evento de Kilómetros de Cambio 2026. - alexis.cedeno
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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