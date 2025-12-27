Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexandra Fuentes celebra los 15 años de su hija Miranda

Nacida en el año 2010, la joven rápidamente capturó los corazones de incontables puertorriqueños que la han visto crecer a lo largo de una década y media

27 de diciembre de 2025 - 1:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La hija menor de la presentadora y el exsecretario de Estado celebra su quinceañero. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Miranda Bernier Fuentes, hija menor de la presentadora y productora Alexandra Fuentes y el exsecretario de Estado David Bernier, está de fiesta. La joven, que se dio a conocer en las distintas plataformas de sus padres con sus graciosas ocurrencias junto a su hermano Adrián, cumple este sábado 15 años de edad.

RELACIONADAS

Ante la ocasión, su madre publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de un corto video con imágenes de la ahora adolescente cuando era solo una niña.

¡Ya son 15 años! No puedo explicar este amor tan grande y profundo que siento por ti”, lee el mensaje de la animadora.

Nacida en el año 2010, Miranda muy rápidamente capturó los corazones de incontables puertorriqueños que la han visto crecer a lo largo de una década y media a través de las redes sociales de sus padres, programas televisivos de su madre y hasta obras de teatro. La joven ahora se destaca como jugadora de voleibol.

“¡Gracias Dios por la hija que me has permitido criar, educar con amor y ver crecer junto a mi esposo y a Adrián! Te amamos Miranda”, continúa el mensaje de Fuentes a su hija.

Su padre, por su parte, también publicó un corto mensaje para su hija acompañado de una foto de ambos.

“La reina de mi vida cumple 15. ¡Felicidades, Miranda!”, escribió Bernier.

Distintas figuras del mundo del entretenimiento han compartido también sus felicitaciones a la quinceañera en los comentarios de las publicaciones, deseándole muchas bendiciones.

La pequeña Miranda Bernier ahora canta

La pequeña Miranda Bernier ahora canta

La hija de Alexandra Fuentes y David Bernier ofrece su mejor interpretación durante los ensayos de la obra "¡Hijas de su madre!"

Tags
Alexandra FuentesDavid Bernier
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
