Alexandra Fuentes celebra los 15 años de su hija Miranda

Miranda Bernier Fuentes, hija menor de la presentadora y productora Alexandra Fuentes y el exsecretario de Estado David Bernier, está de fiesta. La joven, que se dio a conocer en las distintas plataformas de sus padres con sus graciosas ocurrencias junto a su hermano Adrián, cumple este sábado 15 años de edad.

Ante la ocasión, su madre publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de un corto video con imágenes de la ahora adolescente cuando era solo una niña.

“¡Ya son 15 años! No puedo explicar este amor tan grande y profundo que siento por ti”, lee el mensaje de la animadora.

Nacida en el año 2010, Miranda muy rápidamente capturó los corazones de incontables puertorriqueños que la han visto crecer a lo largo de una década y media a través de las redes sociales de sus padres, programas televisivos de su madre y hasta obras de teatro. La joven ahora se destaca como jugadora de voleibol.

PUBLICIDAD

“¡Gracias Dios por la hija que me has permitido criar, educar con amor y ver crecer junto a mi esposo y a Adrián! Te amamos Miranda”, continúa el mensaje de Fuentes a su hija.

Su padre, por su parte, también publicó un corto mensaje para su hija acompañado de una foto de ambos.

“La reina de mi vida cumple 15. ¡Felicidades, Miranda!”, escribió Bernier.

Distintas figuras del mundo del entretenimiento han compartido también sus felicitaciones a la quinceañera en los comentarios de las publicaciones, deseándole muchas bendiciones.