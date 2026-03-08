Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Lo más lindo que verán hoy”: Alexandra Fuentes se disfruta compromiso en el Viejo San Juan

La presentadora acompañó a Nelson David, el novio, desde tempranas horas de la mañana

8 de marzo de 2026 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexandra Fuentes es la anfitriona de su propio programa en Telemundo. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar de Alexandra Fuentes es hablar de la risa contagiosa que entra a miles de hogares cada mediodía. Más que una presentadora, la natural de Cidra se ha convertido en la “vecina de todo Puerto Rico”, alguien que, tras bastidores o frente a las cámaras, mantiene esa naturalidad y energía que la distinguen desde sus inicios en el grupo de teatro Pitri.

Esta mañana, la anfitriona de “Alexandra a las 12″ de Telemundo Puerto Rico se encontraba en el Viejo San Juan. Desde allí, publicó un video en sus redes sociales que le sacó lágrimas a muchos.

“¡Envíenles sus mensajes de amor! Lo más limdo que verán hoy. ¡Felicidades Nelson David y Nilsa!″, lee la descripción de la publicación.

“Bueno, aquí estoy toda espelucá, son las... qué se yo, este hombre lleva aquí desde las 6:00 a.m., Nelson, porque hoy Nelson, estoy en el Viejo San Juan, le va a hacer una propuesta de matrimonio a su novia”, comenzó la animadora.

Fuentes compartió con su audiencia parte de la sorpresa que el caballero había preparado. Entre los detalles más destacados se encontraba la frase ‘Marry me?’ (cásate conmigo), un enorme corazón y flores.

Mientras paseaba a sus mascotas, Morena y Ofelio, la productora de espectáculos lamentó que había comenzado a llover. Sin que Nelson David lo supiera, prometió que regresaría a las 11:00 a.m. para presenciar el momento.

La comunicadora prometió y cumplió. A las 11:00 a.m. llegó hasta la esquina donde ocurriría la propuesta. Esta vez, junto a su esposo David Bernier.

“Llegamos para ver el momento. Yo te digo una cosa, a mí lo que me da es coraje. Me da alegría contigo, pero me da coraje porque ya yo me he casado con David dos veces y ninguna de las dos veces hizo una cosa tan linda, bueno, es que tú nunca me preguntaste si me quería casar contigo”, expresó a modo de broma.

La pareja Bernier Fuentes indicó que se quedaría en una esquina para no perderse ningún detalle. Desde allí grabaron cuando Nelson David interpretó “Volver a nacer” de Carlos Vives.

Nilsa no podía creerlo pero, según las fotografías, aceptó. ¡Hay boda!

(Suministrada)(Suministrada)(Suministrada)
1 / 8 | Alexandra Fuentes y David Bernier se vuelven a casar. (Suministrada)
Alexandra Fuentes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
