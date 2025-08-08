Opinión
Feriados
8 de agosto de 2025
Alexandra Fuentes visita a participantes de “Objetivo Fama” con delivery especial

La animadora, ademas, compartió un mensaje de motivación con los chicos

8 de agosto de 2025 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexandra Fuentes compartió un mensaje de motivación con los participantes de "Objetivo Fama". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las visitas en la Casa Estudio de “Objetivo Fama” se han convertido en la orden del día. Hoy, por ejemplo, los participantes recibieron a uno de los talentos más carismáticos de la televisión puertorriqueña, Alexandra Fuentes.

Mediante las redes sociales del “reality show” de canto, la anfitriona de “Alexandra a las 12″ de Telemundo reveló los motivos que la llevaron hasta el lugar. Antes, la productora se presentó para beneficio de los aficionados de otros países.

“Llegué aquí porque vine a hacer dos ‘special delivery’. Uno de ellos, una guitarra que le envió Ale a Christian, ese macho está que no cabe con esa guitarra, está feliz. Además de eso, vine a entregarle a Alexis un sombrero mexicano que estaba esperando, y que no hice más que dárselo y se lo puso rápido con mucho orgullo, y tiene que usarlo este sábado”, detalló Fuentes.

La multifacética aseguró que después de hablar con los participantes los encontró seguros y entusiasmados. También mencionó que están deseosos de “comerse el escenario”.

“Yo estuve en un momento dado en el lugar de ellos, empezando en el mundo del entretenimiento, los nervios te invaden, es natural. Pero, además de prepararse bien para lucir en esas galas como unos pro, es que no pierdan su autenticidad, que sean ellos, que no pierdan tiempo en prepararse para otras personas porque ahí la cámara no miente y quedan retratados”, comunicó.

Hoy, jueves, cerró la primera votación de la temporada. El sábado se conocerá el nombre del primer eliminado. ¿Será Miguel o Rafael?

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Objetivo FamaAlexandra Fuentes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
