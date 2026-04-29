Cardi B confiesa que su objetivo es ser como Bad Bunny: “Están pensando demasiado pequeño”
La artista sueña con tener los números del intérprete puertorriqueño
29 de abril de 2026 - 1:51 PM
29 de abril de 2026 - 1:51 PM
Luego de finalizar su gira por Estados Unidos “Little Miss Drama Tour”, Cardi B confesó en su más reciente X Spaces que su objetivo es estar al nivel de Bad Bunny.
La artista estadounidense afirmó que pretende ofrecer conciertos en estadios y tener canciones con la misma cantidad de escuchas que el cantante puertorriqueño.
“Quiero hacer números como Bad Bunny. Ese hijo de p*ta está vendiendo espectáculos con 90,000 personas. Ese es mi objetivo. Todos ustedes están pensando demasiado pequeño”, expresó la rapera.
En 2018, Cardi B y Bad Bunny se unieron en el tema “I like it” junto a J Balvin.
La colaboración superó los mil millones de streams en la plataforma de Spotify y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.
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