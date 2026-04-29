Cardi B confiesa que su objetivo es ser como Bad Bunny: “Están pensando demasiado pequeño”

( Vianney Le Caer )

Luego de finalizar su gira por Estados Unidos “Little Miss Drama Tour”, Cardi B confesó en su más reciente X Spaces que su objetivo es estar al nivel de Bad Bunny.

La artista estadounidense afirmó que pretende ofrecer conciertos en estadios y tener canciones con la misma cantidad de escuchas que el cantante puertorriqueño.

“Quiero hacer números como Bad Bunny. Ese hijo de p*ta está vendiendo espectáculos con 90,000 personas. Ese es mi objetivo. Todos ustedes están pensando demasiado pequeño”, expresó la rapera.

1 / 40 | Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos . Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada 1 / 40 Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Suministrada Compartir

En 2018, Cardi B y Bad Bunny se unieron en el tema “I like it” junto a J Balvin.