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Cardi B confiesa que su objetivo es ser como Bad Bunny: “Están pensando demasiado pequeño”

La artista sueña con tener los números del intérprete puertorriqueño

29 de abril de 2026 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cardi B. (Vianney Le Caer)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de finalizar su gira por Estados Unidos “Little Miss Drama Tour”, Cardi B confesó en su más reciente X Spaces que su objetivo es estar al nivel de Bad Bunny.

La artista estadounidense afirmó que pretende ofrecer conciertos en estadios y tener canciones con la misma cantidad de escuchas que el cantante puertorriqueño.

“Quiero hacer números como Bad Bunny. Ese hijo de p*ta está vendiendo espectáculos con 90,000 personas. Ese es mi objetivo. Todos ustedes están pensando demasiado pequeño”, expresó la rapera.

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Se presentó por primera vez en territorio asiático, la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, transformando a Tokio en el epicentro mundial de la música urbana. (Photo by Hanna Lassen/Getty Images for Spotify)
1 / 40 | Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos . Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada

En 2018, Cardi B y Bad Bunny se unieron en el tema “I like it” junto a J Balvin.

La colaboración superó los mil millones de streams en la plataforma de Spotify y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

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Cardi BBad Bunny
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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