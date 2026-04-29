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El último “Día a día” de Gil Marie López: “Yo no dejo de trabajar en lo que tanto me apasiona”

Antes de despedirse, la copresentadora del vespertino de Telemundo aseguró que se avecinan nuevos proyectos

29 de abril de 2026 - 3:58 PM

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La presentadora de "Día de día", de Telemundo, participó este 29 de abril de su último día en la pantalla nacional. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de que Gil Marie López anunció su salida de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico tras diez años de labor ininterrumpida, la modelo copresentó este martes el vespertino por última vez.

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Su salida del espacio en el que compartió labores con figuras como Raymond Arrieta y Dagmar no es solo un adiós, sino de lo que ella asegura es la evolución de una comunicadora que celebra los grandes éxitos en la intimidad del hogar.

“Es un trabajo que muchas veces, por horario, sacrificamos tiempo en familia. Creo que ya después de tantos años de estar en la pantalla, pues tomar ese respiro un poquito, verdad, del lado cotidiano, las horas comprometidas en la semana, pues ahora me voy a tomar un tiempo para poder estar en esos horarios que usualmente no estoy con ellos. Entiéndanse, mi esposo, mi hija Lorena y las gemelas. Y a nivel personal, estos cambios también traen cosas positivas y buenas”, dijo López en entrevista con los medios.

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La presentadora se despidió de “Día de día” tras una década conectando con el público a través el programa.

Aunque describe este período como “un nuevo respiro”, la animadora aseguró que se avecinan nuevos proyectos. Por lo pronto, indicó, le corresponde apoyar a los suyos.

“Yo no dejo de trabajar en lo que tanto me apasiona. Pero sí, hay que estar (para la familia) en las buenas y en las malas, y regulares. Y si vamos hasta el final del mundo, vamos hasta el final del mundo juntitos como familia. Pero por lo menos ese siempre es el enfoque, apoyarnos, ayudarnos y estar unos para los otros”, subrayó.

Sobre sus próximos pasos en la industria, quien inició su carrera en la televisión puertorriqueña en Wapa Televisión como presentadora de “Wapa a las cuatro” en 2014, explicó que todos están relacionados con Telemundo.

“Sí, Telemundo es mi casa. Me quedo en Telemundo aquí, vienen proyectos futuros, pero siempre de la mano de NBC, de mi familia de Telemundo que ha sido, como lo he repetido en varias ocasiones, mis formadores dentro de lo que puedo decir, mi carrera como conductora se formó aquí en este espacio y en este canal, aunque estuve en otros. Pero realmente aquí, al lado de Dagmar y Raymond, imagínense ustedes, para mí es un privilegio y esa formación se llevó a cabo aquí y me sigo quedando con Telemundo”, expuso.

Después de una década en “Día a día”, la graduada de Pedagogía no puede precisar una experiencia en particular que la haya marcado. Hoy, está hecha de cada oportunidad y experiencia adquirida en la producción de Tony Mojena.

“Yo diría que esa transformación y esa metamorfosis que uno tiene delante de la pantalla y detrás, porque la Gil que entró por esa puerta en Telemundo hace 10 años jamás se parece a la Gil de ahora. Mis compañeros, lo que yo he atrapado de cada uno de ellos, su esencia.... Yo he vivido aquí momentos a nivel personal bien gloriosos y espectaculares, pero también he vivido unos bien retantes, de esos que sacuden mucho en la vida, y todos hemos estado como familia. Así que elegir uno solo, yo te diría que es bien difícil para mí, y si ponemos todas las vivencias que yo he trabajado y he vivido aquí en este espacio, las pones como en una cajita, forman la segunda familia que yo tengo. Así que yo diría que esa sería la mejor respuesta”, respondió a El Nuevo Día.

La emotiva despedida de López estuvo colmada de sorpresas. Entre ellas, la visita de sus hijas Lorena, Catalina y Fernanda, así como la de su esposo Cristian Diez.

“Lorena llegó a Telemundo de 8 años. Catalina y Fernanda, ustedes, Puerto Rico, todo el mundo ha sido partícipe del proceso de ellas, de nacimiento y todo lo que conllevó ese proceso. Yo los quise hacer parte de esa vida y ese lado personal que es lo más que yo atesoro, al igual que mi esposo. Yo te puedo decir que me conmueve y mis compañeros conmigo son tan grandiosos y me han demostrado, quizás, lo que a veces uno se le olvida, que es lo que he cosechado durante tantos años. Las palabras que me han dicho, que yo también les he dicho a ellos, la relación que hemos formado es de respeto, mucho vacilón, muchas cosas lindas, mucha simpatía, pero también ese lado humano lo tenemos todos nosotros aquí”, expresó.

Tras una breve pausa, agregó: “Yo sé que ellos me van a extrañar mucho. Me lo han dicho, pero yo los voy a extrañar más”.

López adelantó que luego de fungir como una de las presentadoras de la alfombra roja de los Latin Billboards se ha mantenido en comunicación con Telemundo Center, sede mundial de la cadena, para futuras colaboraciones. De igual modo, mantiene su rol como presentadora del “reality show” “Objetivo Fama” y Premios Tu Música Urbano, que este año conducirá junto a la Miss Universe 2019, Zuleyka Rivera.

Su salida de “Día a Día” fue motivada por una mudanza a Miami por compromisos familiares junto a su esposo.

Aunque Gil Marie López inició su carrera en la televisión puertorriqueña en Wapa Televisión como presentadora de "Wapa a las cuatro" en 2014. Transformada en el personaje de "Mystique" para una de las producciones del Canal 4. La trayectoria de López abarca más de 15 años en la televisión puertorriqueña. Su carrera se caracteriza por una evolución que comenzó en programas juveniles y de moda hasta consolidarse como una de las figuras principales del entretenimiento en la isla.
1 / 17 | El legado de Gil Marie López tras una década en "Día a día". Aunque Gil Marie López inició su carrera en la televisión puertorriqueña en Wapa Televisión como presentadora de "Wapa a las cuatro" en 2014.
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Gil LópezTelemundoDía a díatelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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