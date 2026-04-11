Bebé Maldonado se despide de “Super Chef Celebrities” como la reina de los “tostones”

La reciente participación de Bebé Maldonado en el “reality show” culinario “Super Chef Celebrities” mostró una faceta nueva de la artista: su pasión por la cocina criolla y su inquebrantable espíritu competitivo. Reto tras reto, hasta su eliminación ayer, viernes, 10 de abril, la multifacética demostró por qué es una de las personalidades más queridas por el público.

“Interactúe con personas que sí sabía quiénes eran, pero obviamente no las conocía. Me llevo unos compañeros bellísimos, muy humildes todos. La parte que más me ha gustado, y que realmente yo creo que en general nos hace falta a todos aprender, son las medidas: cuáles son las medidas de sólido, cuáles son las medidas de líquido. Uno en casa está acostumbrado a hacer las cosas a ojo y quizás no nos damos cuenta y desperdiciamos mucho arroz o mucha picadera en cuestión de ingredientes y demás”, comentó la presentadora sobre lo aprendido durante su permanencia en el programa de Wapa Televisión.

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Llena de gratitud, la modelo aseguró que abandonó la “Super Cocina” satisfecha con el trabajo realizado. Ahora, pronunció, cocina con mayor seguridad, conciencia y hasta más rápido.

“Estoy fascinada con el proyecto. Fue un proyecto muy diferente a todo lo que yo he hecho en mi carrera”, enfatizó.

Desde sus primeras apariciones en televisión como modelo y actriz en “sketches” y programas de variedades, donde comenzó a desarrollar su faceta como animadora, hasta el presente, Maldonado ha demostrado que su talento va mucho más allá de una imagen, convirtiéndose en una voz influyente en los medios.

En “Super Chef Celebrities”, sin embargo, la audiencia pudo verla en su estado más vulnerable. Esto, a su vez, le permitió identificar áreas para mejorar como persona.

“Me da hasta vergüenza decirlo, y le pedí disculpas a los jueces, a mis compañeros, a (Luis) Ponce, a (Sr.) Recao… No escucho lo que está pasando en el piso. O sea, yo estoy en mi estación de la cocina y se acabó el mundo, yo estoy ahí en esa hornilla. Me pueden hablar, y nada, concentrada totalmente. Me hablaban y hasta que yo no veía el programa, no me daba cuenta de los dejaba hablando solos”, contó.

Ahora que quedó fuera del juego por los $40,000, la locutora lamenta no haber escuchado algunas cosas para reaccionar al momento. A pesar de la tensión y el estrés que generan estos formatos, la actriz de 42 años recordará “Super Chef Celebrities” como una “experiencia muy bonita”.

Su noche de eliminación, y su primer “Fogón”, Maldonado tuvo que preparar hummus con pan pita, cuscu cremoso de limón, Kebab de cordero Tzatziki y uvas asadas con miel, china y tomillo, yogurt y pan dulce. De todas estas delicias, dijo, la masa del pan pita fue la que la sacó del “reality show”.

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“Tengo que decir que las masas son bien impredecibles. Tiene que ver mucho la temperatura donde la estás cocinando: si hace frío, si hace calor, la masa a lo mejor te puede crecer mucho. Son muchos factores, pero sí te puedo asegurar que aprendí a hacer todo medido”, resaltó al mismo tiempo que comparó la cocina con un laboratorio de ciencias.

“Super Chef Celebrities”, por otro lado, sirvió para recordarle a la comunicadora algunas lecciones de vida. Una de ellas está relacionada con su mamá.

“Mi mamá es americana y curiosamente este programa la ha cautivado que tú no tienes idea. Y mami habla conmigo todos los días, pero no es de reaccionar o de decirte algo para que tú te lo lleves a dormir. Mami, lo que piensa, ella te llama y te lo dice. Y para mí significó muchísimo, porque yo soy bien apegada a mi papá y tengo muy buena relación con mi mamá, pero mami es con los temas serios, laborales, y papi es lo más cotidiano de la vida. Pero que mami me haya llamado a decirme, ‘estoy viendo el programa, quiero que te enfoques, recuerda que no todo el mundo sabe que tú naciste en una casa de retos’, porque mi mamá es una guerrera”, relató.

Sobre su familia agregó: “Mi mamá y mi papá estuvieron 45 años casados y se llevan 20 años de diferencia y mami es mi heroína. La mayoría de las cosas que yo sé es mami ‘full’ en cuestión de lo puntual, de lo chavona que soy, de lo perfeccionista, no me gusta hacer porquerías, si no lo quiero hacer, todo eso es de la parte de mami”.

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La despedida de Maldonado de la “Super Cocina” no supuso una más. Con su eliminación también se reveló que, hasta el momento, es la participante que más “tostones” ha enfrentado, cinco en total.

“A mí me encantan los retos. Yo creo que los retos en todos los aspectos de mi vida, son gasolina. Yo considero los retos de esa manera. Me reí muchísimo con todos y en ciertas partes del programa que yo creo que nadie se dio cuenta, la producción no se dio cuenta, pero yo hasta lloré, pero lloré de alivio. Sí, el programa despertó muchas emociones que yo en mi vida había sentido”, concluyó.