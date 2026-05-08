“Boricuas con talento” promete programa especial para el Día de las Madres
El homenaje contará con la participación de la cantante Yaire, quien será la anfitriona de la noche
8 de mayo de 2026 - 7:01 PM
8 de mayo de 2026 - 7:01 PM
TeleOnce presentará “Madres con talento”, un especial de una hora que rendirá homenaje a la fuerza y resiliencia de mujeres que han formado parte del “reality show” “Boricuas con talento”.
Según un comunicado, el especial dará a conocer un lado humano y personal de varias participantes, quienes además de demostrar sus talentos sobre el escenario, compartirán las experiencias, retos y sacrificios que han marcado sus vidas como madres.
A través de sus emotivos testimonios, el público conocerá las razones que motivaron a estas mujeres a participar en la competencia, así como las historias de esfuerzo y determinación que las impulsan diariamente a perseguir sus sueños sin dejar de lado a sus familias.
“Madres con talento” contará con la participación de la cantante Yaire, quien será la anfitriona de este especial y estará interpretando varios temas musicales alusivos a la celebración.
El programa destacará no solo las habilidades artísticas de estas madres, sino también el valor y compromiso que representa la maternidad, en un homenaje que busca conectar con el corazón del público puertorriqueño y reconocer el impacto transformador de las madres en la sociedad.
“Madres con talento” se transmitirá por TeleOnce este domingo, 10 de mayo, a las 8:00 p.m.
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