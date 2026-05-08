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“Boricuas con talento” promete programa especial para el Día de las Madres

El homenaje contará con la participación de la cantante Yaire, quien será la anfitriona de la noche

8 de mayo de 2026 - 7:01 PM

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Yaire, además, deleitará a la audiencia con varias canciones. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

TeleOnce presentará “Madres con talento”, un especial de una hora que rendirá homenaje a la fuerza y resiliencia de mujeres que han formado parte del “reality show” “Boricuas con talento”.

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Según un comunicado, el especial dará a conocer un lado humano y personal de varias participantes, quienes además de demostrar sus talentos sobre el escenario, compartirán las experiencias, retos y sacrificios que han marcado sus vidas como madres.

A través de sus emotivos testimonios, el público conocerá las razones que motivaron a estas mujeres a participar en la competencia, así como las historias de esfuerzo y determinación que las impulsan diariamente a perseguir sus sueños sin dejar de lado a sus familias.

“Madres con talento” contará con la participación de la cantante Yaire, quien será la anfitriona de este especial y estará interpretando varios temas musicales alusivos a la celebración.

El programa destacará no solo las habilidades artísticas de estas madres, sino también el valor y compromiso que representa la maternidad, en un homenaje que busca conectar con el corazón del público puertorriqueño y reconocer el impacto transformador de las madres en la sociedad.

“Madres con talento” se transmitirá por TeleOnce este domingo, 10 de mayo, a las 8:00 p.m.

José "El Negro" Figueroa y sus hijos Marcus y Maximus en sesión de fotos para edición especial del Día de los Padres. (Andre Kang / andre.kang@gfrmedia.com)José "El Negro" Figueroa y sus hijos Marcus y Maximus en sesión de fotos para edición especial del Día de los Padres. (Andre Kang / andre.kang@gfrmedia.com)José "El Negro" Figueroa y sus hijos Marcus y Maximus en sesión de fotos para edición especial del Día de los Padres. (Andre Kang / andre.kang@gfrmedia.com)
1 / 9 | José Figueroa: "Quiero que sean hombre de bien". José "El Negro" Figueroa y sus hijos Marcus y Maximus en sesión de fotos para edición especial del Día de los Padres. (Andre Kang / andre.kang@gfrmedia.com)
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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