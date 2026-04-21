“No fue perfecto, pero fue real”: así fue el estreno de “Boricuas con Talento” de TeleOnce

TeleOnce presentó anoche el estreno de “Boricuas con Talento”, la nueva competencia televisiva que reúne a cientos de participantes dispuestos a demostrar sus habilidades ante las cámaras y el público televidente.

Más de 500 personas respondieron al llamado y acudieron a las audiciones con el sueño de presentarse en el escenario de este nuevo espacio, donde cada participante tuvo la oportunidad de compartir su talento y luchar por continuar en la competencia.

La producción, conducida por José “El Negro” Figueroa, debutó con una noche cargada de emociones, historias y presentaciones que sorprendieron tanto al público como al jurado, compuesto por Yaire, José Pompi Vallejo y Keropi Sánchez. Algunas actuaciones cautivaron de inmediato al panel, mientras otras no lograron una segunda oportunidad.

“No fue perfecto, pero fue real”, le comentó Vallejo a una joven cantante Gabriela Crespo, quien logró el pase.

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Durante el primer programa desfilaron talentos de todo tipo: canto, baile, acrobacia, poesía, diversas destrezas especiales y propuestas creativas que reflejaron la diversidad, energía y pasión del pueblo puertorriqueño. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación del grupo Esencia, que interpretó el tema “Preciosa”.

Cada presentación estuvo acompañada de comentarios, reacciones y momentos memorables del panel de jueces, que tendrá la responsabilidad de identificar a las próximas grandes figuras del entretenimiento local.

“Boricuas con Talento” ofrece al ganador la oportunidad de llevarse $25,000 y abrirse camino hacia la fama.