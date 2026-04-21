Ackerly Cedeño alza su voz “sobre temas urgentes para Puerto Rico” en Foro Juvenil de la ONU 2026

Con solo 16 años, Ackerly Cedeño ha dejado de ser únicamente una cara conocida en la televisión para convertirse en la voz de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Su reciente participación en el Foro Juvenil 2026 de ECOSOC marca un momento importante en su carrera que despunta por su compromiso social y académico.

Durante el evento, que reunió a jóvenes líderes de todo el mundo junto a representantes de gobierno, televisaron una de las intervenciones de la presentadora en el canal de las Naciones Unidas. La comunicadora destacó el talento de la juventud puertorriqueña y denunció la falta de plataformas y poder decisional para exponerse.

El Foro Juvenil de ECOSOC es convocado por la presidencia de ECOSOC y organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), en colaboración con la Oficina de Juventud de la ONU y otras redes internacionales de desarrollo juvenil. Más de 15,000 estudiantes a nivel mundial solicitan para ser parte de este evento.

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“Mi experiencia en ECOSOC fue profundamente transformadora y llena de propósito. Tuve la oportunidad de alzar mi voz sobre temas urgentes para Puerto Rico, como el acceso al agua y la crisis de energía eléctrica, destacando la importancia de soluciones sostenibles y equitativas. Pero más allá de hablar, me llevo algo aún más valioso: la certeza de que la juventud no está esperando a que ocurran cambios, sino que los está creando”, dijo Cedeño a Wapa Digital.

Su participación, añadió, “reafirmó mi compromiso de seguir impulsando que la juventud tenga voz en los planes y decisiones para Puerto Rico, así como crear espacios donde más jóvenes puedan liderar, proponer y actuar. Esto no es solo una experiencia más; es el inicio de un camino en el que seguiré representando a mi isla en espacios de la ONU”.