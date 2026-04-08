Ackerly Cedeño recibe importante invitación: “Estoy representando a todos los jóvenes de Puerto Rico”

Ackerly Cedeño, integrante del equipo de “Pégate al mediodía”, fue invitada a participar en el Foro Juvenil 2026 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que se celebrará del 14 al 16 de abril en la sede de la ONU en Nueva York.

El evento reunirá a jóvenes líderes de todo el mundo junto a representantes de gobiernos, organizaciones y el sector privado para impulsar soluciones a los principales desafíos globales, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La invitación a Cedeño destaca su liderazgo y compromiso con la comunicación y el impacto social, posicionándola como una de las voces que contribuirán al diálogo global sobre el desarrollo sostenible y el rol de la juventud en la transformación del futuro.

El Foro Juvenil de ECOSOC es convocado por la presidencia de ECOSOC y organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), en colaboración con la Oficina de Juventud de la ONU y otras redes internacionales de desarrollo juvenil. Más de 15,000 estudianes a nivel mundial solicitan para ser parte de este Foro.

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A sus 16 años, Cedeño ha tenido grandes logros personales y dirigidos a desarrollar una carrera profesional. El año pasado formó parte de un adiestramiento educativo en el NASA Kennedy Space Center, donde amplió sus conocimientos sobre exploración espacial y tecnología.

También, fue seleccionada para participar en el Perry Outreach Program en Yale University, un prestigioso programa enfocado en ortopedia e ingeniería, que le permitió explorar de cerca el campo médico.

Además, completó el Medical Academy de una semana en Georgetown University, donde profundizó en conceptos de medicina y atención clínica. Asimismo, fue nombrada Women’s Ambassador de Embry-Riddle Aeronautical University, destacándose como promotora de oportunidades educativas en STEM para chicas.

Recientemente, participó en un seminario de robótica en Georgia Tech donde fortaleció sus habilidades tecnológicas y fue aceptada para ser parte de un programa intensivo de cirugía ortopédica de una semana en Columbia University al cual asistirá este verano.