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Ackerly Cedeño recibe importante invitación: “Estoy representando a todos los jóvenes de Puerto Rico”

A sus 16 años, la presentadora ha tenido grandes logros personales y dirigidos a desarrollar una carrera profesional

8 de abril de 2026 - 8:45 PM

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La invitación a Cedeño destaca su liderazgo y compromiso con la comunicación (jean ayala)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ackerly Cedeño, integrante del equipo de “Pégate al mediodía”, fue invitada a participar en el Foro Juvenil 2026 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que se celebrará del 14 al 16 de abril en la sede de la ONU en Nueva York.

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El evento reunirá a jóvenes líderes de todo el mundo junto a representantes de gobiernos, organizaciones y el sector privado para impulsar soluciones a los principales desafíos globales, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La invitación a Cedeño destaca su liderazgo y compromiso con la comunicación y el impacto social, posicionándola como una de las voces que contribuirán al diálogo global sobre el desarrollo sostenible y el rol de la juventud en la transformación del futuro.

El Foro Juvenil de ECOSOC es convocado por la presidencia de ECOSOC y organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), en colaboración con la Oficina de Juventud de la ONU y otras redes internacionales de desarrollo juvenil. Más de 15,000 estudianes a nivel mundial solicitan para ser parte de este Foro.

A sus 16 años, Cedeño ha tenido grandes logros personales y dirigidos a desarrollar una carrera profesional. El año pasado formó parte de un adiestramiento educativo en el NASA Kennedy Space Center, donde amplió sus conocimientos sobre exploración espacial y tecnología.

También, fue seleccionada para participar en el Perry Outreach Program en Yale University, un prestigioso programa enfocado en ortopedia e ingeniería, que le permitió explorar de cerca el campo médico.

Además, completó el Medical Academy de una semana en Georgetown University, donde profundizó en conceptos de medicina y atención clínica. Asimismo, fue nombrada Women’s Ambassador de Embry-Riddle Aeronautical University, destacándose como promotora de oportunidades educativas en STEM para chicas.

Recientemente, participó en un seminario de robótica en Georgia Tech donde fortaleció sus habilidades tecnológicas y fue aceptada para ser parte de un programa intensivo de cirugía ortopédica de una semana en Columbia University al cual asistirá este verano.

El presentador Melwin Cedeño se describió "nervioso" minutos antes de ver a su hija vestida de quinceañera.Padre e hija no pudieron contener el llanto antes de entrar al estudio de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión.En medio de la fiesta, Ackerly reveló que, en lugar de recibir regalos, quería hacer algo para obsequiar a los demás. Por eso, se unió a la Fundación Happy, dedicada a alimentar a adultos mayores en Puerto Rico, proporcionando comidas nutritivas y apoyo vital.
1 / 11 | Ackerly Cedeño celebró entre lágrimas su quinceañero en "Pégate al mediodía". El presentador Melwin Cedeño se describió "nervioso" minutos antes de ver a su hija vestida de quinceañera. - Pablo Martínez Rodríguez

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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