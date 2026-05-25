“Se rompió el parabrisas”: el susto que vivieron influencers en pleno vuelo rumbo a Corea del Sur

Un avión de la aerolínea Aeroméxico, que transportaba a un grupo de influencers, artistas y presentadores de televisión mexicanos con destino a Seúl, Corea del Sur, debió regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras registrarse una avería en el parabrisas de la cabina.

El incidente ocurrió durante el vuelo AM 090, operado por un Boeing 787-8, el cual contemplaba una escala técnica en Monterrey antes de continuar hacia el continente asiático.

La tripulación detectó el daño en el cristal y determinó el retorno a la capital del país como medida de seguridad, logrando un aterrizaje sin heridos ni incidentes mayores.

De acuerdo con los reportes del medio de comunicación y los testimonios de los pasajeros, la alerta se emitió luego de haber completado la escala programada en Monterrey y tras acumular aproximadamente nueve horas de vuelo totales desde el inicio de la ruta.

La tripulación notificó formalmente a los viajeros que uno de los cristales de la cabina de mando presentaba una rotura. Ante el riesgo que implicaba continuar el trayecto transoceánico bajo esas condiciones de seguridad, el capitán activó los protocolos de retorno hacia el AICM para proceder con el cambio de aeronave.

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Testimonios de los influencers

Diversas figuras públicas que se encontraban a bordo compartieron detalles sobre las indicaciones recibidas a miles de pies de altura.

La periodista María Luisa Valdés explicó que el anuncio del piloto sorprendió a los pasajeros mientras se realizaba el servicio de cena a bordo, especificando que se requería el cambio de unidad debido al parabrisas roto.

“Nos cambian de avión porque se rompió el parabrisas (...) Ya estábamos cenando y tómala, que se rompe el parabrisas, ahora a cambiarnos. Y todo lleno de influencers”.

La conductora Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, manifestó ante la prensa el temor experimentado al escuchar el mensaje de alerta del piloto respecto a la falla técnica y la necesidad del aterrizaje de emergencia, una situación que relacionó con antecedentes familiares dentro del sector aeronáutico.

Asimismo, la influencer Wendy Guevara reportó la reprogramación del abordaje en un avión de reemplazo, enfatizando que la maniobra de regreso se ejecutó para salvaguardar la integridad de los pasajeros.