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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Kunno queda fuera de “LCDLF6″: “Fue la maldición de Ángela Aguilar”

El creador de contenido mexicano es el quinto participante que abandona la competencia por decisión de la audiencia

24 de marzo de 2026 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángela Aguilar y Kunno mantienen una sólida amistad. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La grafóloga y abogada Maryfer Centeno no se quedó callada ante la eliminación, anoche, del influencer mexicano Kunno de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo. El ahora exintegrante del Cuarto Tierra se convirtió en el quinto participante en abandonar el “reality show” por decisión de la audiencia.

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Con su opinión siempre polémica, la panelista analizó lo ocurrido con el creador de contenido, quien prometía llegar lejos en la competencia al ser catalogado como uno de los que ofrecía mejor contenido para el programa.

La “noche de eliminación” de ayer, sin embargo, quedó fuera de la competencia ante su rival, Curvy, quien se mantiene en el juego por los $200,000.

Centeno manifestó que le parecía peculiar que a Kunno lo sacaran de las competencias siempre que su amiga íntima, Ángela Aguilar, pide ayuda para él.

Desde un inicio, la cantante de música regional mexicana desde solicitó apoyo a sus fans para que Kunno continuara en el “show”, aunque este fin de semana fue lo contrario, pues tras haber compartido una historia en Instagram para pedir votos, ayer quedó eliminado.

Centeno recordó que lo mismo pasó cuando estuvo en “Las estrellas bailan en Hoy”, de donde quedó fuera con todo y el apoyo de Aguilar, quien se ha mostrado cercana a él en sus publicaciones.

@maryfercentenom

#kunno expulsado de la #lcdlf6 culpa de Ángela aguilar?

♬ sonido original - Maryfer Centeno

En su opinión, lejos de ayudar, la cantante perjudica al influencer por la controversia que arrastra desde el año pasado con su matrimonio junto a Christian Nodal, pues la audiencia no la ha “perdonado” al tildarla de haber sido quien se involucró presuntamente en una familia.

“Él no puede creer que Curvy, sacó a Kunno de la casa. Kunno que además tenía mucha seguridad, él sí no se lo esperaba, pero yo creo que es la maldición de Ángela Aguilar. Les voy a decir por qué. Resulta que hace unos días Ángela Aguilar pidió votos para Kunno, esto ya lo vivimos en otro ‘reality’ de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, donde yo creo que cada vez que Ángela Aguilar pide votos para Kunno en lugar de generar empatía, genera cierta animadversión. Ojalá que esté yo equivocada”, dijo.

La audiencia aplaudió y apoyó los comentarios de Centeno. Muchos aseguraron que el apoyo de Aguilar solamente le perjudicaba en imagen e incluso hubo quienes dijeron que no votaron por ver que la cantante pidió votos para él.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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TelemundotelevisiónReality ShowsÁngela AguilarLa casa de los famosos
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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