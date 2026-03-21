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Nuevas reglas en “La casa de los famosos 6″ para sacar a los problemáticos

En más de una ocasión, los habitantes han estado a punto de irse a los golpes

21 de marzo de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Josha Martínez pidió tarjeta amarilla para el Cuarto Tierra. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más que un programa de televisión, “La casa de los famosos” se ha convertido en un experimento psicológico en vivo. Al quitarles el contacto con el exterior y someterlos a condiciones extremas de sueño y alimentación, los habitantes entran en un “modo supervivencia” que despoja cualquier máscara de celebridad.

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Este 2026, el “reality show” de Telemundo se ha visto marcado por la polémica y las discusiones. En más de una ocasión, los habitantes han estado a punto de irse a los golpes.

Para controlar la situación, ayer, viernes, la producción introdujo dinámicas con tarjetas de colores para regular el comportamiento de los habitantes.

Tipos de tarjetas en la competencia

  • Tarjeta roja: Esta suele implicar sanciones severas o expulsiones directas depende de la falta cometida dentro de la casa.
  • Tarjeta amarilla: Funciona como una advertencia oficial por faltas a las reglas. Recientemente, el participante Josh Martínez lanzó un ultimátum y exigió tarjeta amarilla para el Cuarto Tierra debido a comportamientos que consideró inaceptables. 

Las tarjetas son parte del sistema de disciplina que utiliza la producción para controlar situaciones de conflicto extremo entre las celebridades. Aunque estas afectan la permanencia por disciplina,el público mantiene el poder de decisión mediante el voto diario en el sitio oficial.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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