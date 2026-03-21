Nuevas reglas en “La casa de los famosos 6″ para sacar a los problemáticos

Más que un programa de televisión, “La casa de los famosos” se ha convertido en un experimento psicológico en vivo. Al quitarles el contacto con el exterior y someterlos a condiciones extremas de sueño y alimentación, los habitantes entran en un “modo supervivencia” que despoja cualquier máscara de celebridad.

Este 2026, el “reality show” de Telemundo se ha visto marcado por la polémica y las discusiones. En más de una ocasión, los habitantes han estado a punto de irse a los golpes.

Para controlar la situación, ayer, viernes, la producción introdujo dinámicas con tarjetas de colores para regular el comportamiento de los habitantes.

Tipos de tarjetas en la competencia

Tarjeta roja: Esta suele implicar sanciones severas o expulsiones directas depende de la falta cometida dentro de la casa.

Esta suele implicar sanciones severas o expulsiones directas depende de la falta cometida dentro de la casa. Tarjeta amarilla: Funciona como una advertencia oficial por faltas a las reglas. Recientemente, el participante Josh Martínez lanzó un ultimátum y exigió tarjeta amarilla para el Cuarto Tierra debido a comportamientos que consideró inaceptables.

Las tarjetas son parte del sistema de disciplina que utiliza la producción para controlar situaciones de conflicto extremo entre las celebridades. Aunque estas afectan la permanencia por disciplina,el público mantiene el poder de decisión mediante el voto diario en el sitio oficial.