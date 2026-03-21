Nuevas reglas en “La casa de los famosos 6″ para sacar a los problemáticos
En más de una ocasión, los habitantes han estado a punto de irse a los golpes
21 de marzo de 2026 - 4:53 PM
21 de marzo de 2026 - 4:53 PM
Más que un programa de televisión, “La casa de los famosos” se ha convertido en un experimento psicológico en vivo. Al quitarles el contacto con el exterior y someterlos a condiciones extremas de sueño y alimentación, los habitantes entran en un “modo supervivencia” que despoja cualquier máscara de celebridad.
Este 2026, el “reality show” de Telemundo se ha visto marcado por la polémica y las discusiones. En más de una ocasión, los habitantes han estado a punto de irse a los golpes.
Para controlar la situación, ayer, viernes, la producción introdujo dinámicas con tarjetas de colores para regular el comportamiento de los habitantes.
Las tarjetas son parte del sistema de disciplina que utiliza la producción para controlar situaciones de conflicto extremo entre las celebridades. Aunque estas afectan la permanencia por disciplina,el público mantiene el poder de decisión mediante el voto diario en el sitio oficial.
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