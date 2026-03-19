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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siete habitantes en riesgo para salir de “La casa de los famosos 6″

Uno de ellos saldrá de la lista el próximo domingo a través del beneficio de la salvación

19 de marzo de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Curvy Zelma es una de las nominadas de la semana. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“La casa de los famosos 6″ de Telemundo vivió ayer, miércoles, su quinta “noche de nominación” con 18 participantes que permanecen en el “reality show”. El pasado lunes, los habitantes se despidieron de la actriz mexicana Vanessa Arias, cuarta eliminada de la temporada.

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Durante la gala, los 18 habitantes pudieron nominarse entre sí, excepto Kenzo Nudo, quien ganó la “prueba del líder” y no pudo ser nominado por ninguno de sus compañeros.

Además, según había adelantado en sus redes sociales, “La Jefa” dio a conocer las sanciones para los participantes que no respetaron las reglas de convivencia estipuladas en la Carta Magna.

Laura Zapata, Josh Martínez, Celinee Santos, Curvy Zelma, Julia Arguelles, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Laura G, Stefano Piccioni, Kunno y Jailyne Ojeda solo pudieron nominar con 2 y 3 puntos a diferencia del resto que nominó con 1, 2 y 3 puntos.

Al finalizar el proceso de nominación, la placa quedó compuesta por Marzoli, Agostini, Arguelles, Caeli, Curvy Zerma, Horacio Pancheri y Kunno. Uno de ellos saldrá de la lista el próximo domingo a través del beneficio de la salvación.

Las votaciones se activan durante las galas de nominación y eliminación. Ten en cuenta que, oficialmente, la votación está restringida a residentes de Estados Unidos y Puerto Rico.

  1. Ingresa al sitio oficial: Ve a la sección de votación en telemundo.com.
  2. Selecciona al famoso: Haz clic en la foto del participante que deseas salvar.
  3. Confirma tu voto: Presiona el botón de “Vota” o “Enviar”. Verás un mensaje de confirmación como “Tu voto ha sido registrado”.
  4. Límite de votos: Normalmente se permite un voto por día por usuario, a menos que se anuncien dinámicas especiales.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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