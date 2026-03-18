¿Quién es Vanessa Arias?: la habitante que hizo la señal de auxilio en “LCDLF6″

La presentadora Vanessa Arias se encuentra en el ojo público luego de hacer la señal de auxilio en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo. La habitante se convirtió el pasado lunes en la cuarta eliminada del “reality show” .

¿Quién es la celebridad? Te lo compartimos.

Mónica Vanessa Arias Núñez es una actriz y conductora de televisión originaria de Sinaloa, México. Actualmente, tiene 43 años.

Su primera participación en la pantalla se dio en el programa de Televisa “¿Qué nos pasa?”. Años más tarde, ingresó a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA) de la empresa mexicana de medios de comunicación.

Dentro de los melodramas, la actriz ha destacado en “La rosa de Guadalupe”, “Juro que te amo”, “Abismo de pasión” y “Hasta el fin del mundo”.

Sin embargo, su popularidad aumentó gracias al programa “La reina del norte”, de Bandamax, donde se hablaba sobre la vida y experiencias de mujeres en el regional mexicano.

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En 2018, Arias participó en la serie “Las buchonas”, al lado de Candela Márquez, actual novia de Alejandro Sanz, Thali García y Alejandra Robles Gil.

La conductora no es ajena a los “reality shows” después de participar en “Inseparables” y “Las estrellas bailan en hoy”, donde llegó a confrontar con Lolita Cortés.

Antes de su noviazgo con Moisés Peñaloza, la intérprete sostuvo un romance durante algunos años con el actor José Luis Reséndez, famoso por su papel del “Teca” en la serie “Señora acero”.

Al tiempo, Arias lo acusó de violencia. Según expresó, vivió “momentos complicados” junto al artista.

“Yo viví miserable cinco años. Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Yo tenía que estar con la mirada hacia abajo”, reveló la actriz durante un podcast.

Durante el romance, la famosa confesó que vivió, además de insultos, agresiones y hasta golpes. También sostuvo que llegó al punto de no poder saludar a sus compañeros.

En “La casa de los famosos 6″, por otra parte, Arias afirmó sentirse perseguida y bajo “violencia psicológica” por parte de Josh Martínez. El cubano, asimismo, ha tenido una participación confrontativa, enfrentándose también a otros habitantes como Kunno.

Tras su salida, se reportó que la intérprete incumplió su contrato al no asistir a las galas obligatorias de análisis del programa, como “Realities After Dark”, aparentemente debido a su descontento con la producción y su trato con Martínez.