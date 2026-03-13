Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Esta es la candidata de Caramelo en “La casa de los famosos 6″

Pidió votos por una candidata en la competencia

13 de marzo de 2026 - 9:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra estrenará el 7 de febrero. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El ganador de la edición All-Stars de “La casa de los famosos”, Carlos Antonio Cruz (Caramelo), confirmó su apoyo a Celinee Santos en la sexta temporada del reality de Telemundo.

El tiktoker pidió a sus fanáticos que voten por la Miss República Dominicana Universo 2024, quien se encuentra nominada por segunda vez en la competencia que inició el pasado 17 de febrero.

Durante su participación en el programa “Hoy Día”, Caramelo respondió al simulacro de la llamada que le hizo su compatriota con un plátano desde el aislamiento en la casa.

“Aló, sí, cuentame Caramelo, ¿que si vamos hacer el ‘back to back’ este año, por primera vez, en ‘La casa de los famosos’, dos personas del mismo país ganar? Vamos con todo, vamos a fajarnos con todo el mundo, apuesto a ti, vamos arriba”, comentó Santos.

Mientras, Caramelo respondió: “Celinee, casi me seco esperando tu llamada, vamos por el ‘back to back’, plátano power. Te quiero mucho. Team Caramelo, a votar por Celinee, vamos a salvarla que también está nominada esta semana”.

El lunes, Santos fue salvada por el público tras enfrentarse con cinco participantes más en el SUM (cuarto de eliminación), resultando el actor Sergio Mayer como el tercer eliminado.

En esta ocasión, Santos vuelve a ser nominada después de la sanción ordenada por la producción para todos los habitantes a raíz de los episodios de violencia que rompieron las reglas del reality.

La casa de los famosos
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
¿Quiénes somos?

