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Vanessa Arias incumple contrato tras ser eliminada de “La casa de los famosos 6″

La actriz mexicana fue la cuarta habitante en abandonar la mansión de “La Jefa”

17 de marzo de 2026 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vanessa Arias no quiso dar entrevistas tras su salida de "LCDLF6". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una carrera consolidada en la actuación y la conducción, Vanessa Arias llegó a la sexta temporada de “La casa de los famosos” dispuesta a mostrar su faceta más humana. Sin embargo, lo que comenzó como un reto profesional se convirtió en una de las experiencias más desafiantes y polémicas de su trayectoria mediática.

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Tras cuatro semanas de una convivencia que ella misma calificó de “insostenible”, Arias ocupó el cuarto lugar en abandonar la mansión de “La Jefa”. Su salida no solo cerró un capítulo de constantes roces con compañeros como Josh Martínez, sino que dejó una estela de interrogantes sobre los límites del “reality show”.

A diferencia de Zoe Bayona, Lupita Jones y Sergio Mayer, la intérprete se molestó, rechazó dar entrevistas y se negó a ir a “Realities After Dark: La Casa Podcast” con William Valdés. Con esta reacción, la artista también habría incumplido su contrato.

Según Las Top News, parte del documento que cada uno de los integrantes firma, establece que de inmediato de una eliminación deben dirigirse al set del podcast, en el que también estaba como invitada Yina Calderón.

Como dicta el protocolo, Arias se montó en el vehículo que la llevaría hasta el estudio del podcast, pero decidió no bajar. “Familia, esta noche Vanessa tuvo que abandonar la casa, pero su juego todavía no termina. Ahí la estamos viendo completamente en vivo dirigiéndose a nuestro foro para platicar sobre todo lo que está pasando dentro de esa casa”, detalló Valdés.

El animador agregó: “No se quiere bajar Vanessa del auto, vamos a ver qué comenta producción, qué hacemos porque Vanessa en estos momentos no se quiere bajar. Ahí está tratando producción de platicar con ella”.

Finalmente Valdés confirmó la decisión de la ahora exhabitante. “Me confirma producción en estos momentos que definitivamente no se va a bajar, se la van llevar directamente a las instalaciones de la casa donde va a hablar con una psicóloga, porque al parecer lo que está pasando dentro el auto es que está muy consternada”.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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