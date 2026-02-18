Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos habitantes quedan desterrados de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

Uno de ellos, Yoridán Martínez, fue seleccionado por la exreina de belleza mexicana Lupita Jones

18 de febrero de 2026 - 11:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fabio Agostini y Yoridán Martínez forman parte de "El Destierro". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“La casa de los famosos 6″ de Telemundo tuvo su gran estreno hoy martes, 17 de febrero. Esta nueva temporada cuenta con la participación de 21 celebridades que convivirán bajo el mismo techo para competir por el premio mayor de $200,000.

RELACIONADAS

Entre novedades y confirmaciones de participantes transcurrieron las primeras horas de convivencia. A diferencia de otros años, esta vez, la audiencia pudo conocer al líder de la semana, dinámica que tradicionalmente se realiza los lunes.

El nombre de la agraciada se supo mediante una dinámica denominada “La Llamada”. Antes, el presentador Javier Poza realizó cuatro llamadas que determinaron lo siguiente:

  • La primera llamada la respondió el influencer mexicano Kunno. El creador de contenido eligió a Oriana Marzoli para tener su primera cena íntima.
  • La segunda llamada la respondió el cantante mexicano Eduardo Antonio “El Divo”, quien eligió a Horacio Pancheri y a Josh Martínez para limpiar los baños por tres días.
  • La tercera llamada la respondió Stefano Piccioni, quien eligió a Kenzo Nudo para que le entreguen sus maletas el viernes.
  • La cuarta llamada la respondió Zoe Bayona quien escogió a Marzoli para bañarse juntas por tres días.
  • La quinta llamada la respondió Ojeda y fue proclamada líder. Además de tener inmunidad en las nominaciones de este jueves, dormir en la “suite del líder” por una semana junto a un compañero (Laura Zapata) y defender el “poder de la salvación” el próximo domingo, la creadora de contenido seleccionó al primer nominado de la temporada. Así fue como el dominicano Kenny Rodríguez estrenó la “placa de nominados”.
  • A través de una llamada extra, la exreina de belleza mexicana Lupita Jones envió a Yoridán Martínez a “El Destierro”. Al cubano lo acompañará Fabio Agostini, quien no fue elegido en la división de cuartos. Ambos permanecerán en una pocilga por 48 horas.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Kenny Rodríguez - Dominicano nacido en la ciudad de Nueva York. Destacado por su participación en el "reality show" "Love Island USA".
1 / 7 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
