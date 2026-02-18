Dos habitantes quedan desterrados de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

“La casa de los famosos 6″ de Telemundo tuvo su gran estreno hoy martes, 17 de febrero. Esta nueva temporada cuenta con la participación de 21 celebridades que convivirán bajo el mismo techo para competir por el premio mayor de $200,000.

Entre novedades y confirmaciones de participantes transcurrieron las primeras horas de convivencia. A diferencia de otros años, esta vez, la audiencia pudo conocer al líder de la semana, dinámica que tradicionalmente se realiza los lunes.

El nombre de la agraciada se supo mediante una dinámica denominada “La Llamada”. Antes, el presentador Javier Poza realizó cuatro llamadas que determinaron lo siguiente: