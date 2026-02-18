¿Quién es Lupita Jones de “La casa de los famosos 6″?

Según se anticipó, la edición sigue fiel al formato que ha posicionado al “reality show” como uno de los contenidos favoritos de la comunidad hispana en Estados Unidos: un grupo de famosos convive bajo una misma casa sin comunicación con el mundo exterior, observados por cámaras las 24 horas del día.

Bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, el público vivirá estrategias de juego, alianzas, enfrentamientos y momentos impredecibles que solo este tipo de “shows” puede ofrecer.

La expectativa del público está en ver cómo el grupo de habitantes, con estilos tan distintos, interactúan, generan amistades o rivalidades y compiten por el codiciado premio final de $200,000.

¿Quién es Lupita Jones?

Entre las habitantes se encuentra María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, de 58 años. Es una actriz, escritora, empresaria y figura central en el mundo del entretenimiento y los certámenes de belleza en México.

La multifacética es reconocida principalmente por ser la primera mexicana en ganar Miss Universe en 1991, en Las Vegas. Fungió como directora nacional del concurso Nuestra Belleza México bajo la producción de Televisa desde 1993 hasta 2017.

Bajo su mando, México obtuvo dos coronas más con Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

En 1997, creó el primer concurso de belleza masculino en México, El Modelo México. Ese año, Gabriel Soto obtuvo el segundo lugar.

La madre de Simón Charaf Jones, además, es licenciada en Administración de Empresas. Además, cursó un postgrado en Administración Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) en Mexicali, Baja California.

Otro momento destacado de su carrera ocurrió en 1998, cuando la compañía de juguetes Mattel, dentro de la celebración que conmemoró el 40 aniversario del lanzamiento de la muñeca Barbie a nivel mundial, nombró a Jones “Embajadora de Sueños” en México.

Recibió el 23 de octubre de 2000, por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el nombramiento como “Embajadora de Buena Voluntad” de un programa especial denominado “Face to Face”, que busca promover la defensa de los derechos humanos de la mujer.

La exreina fue considerada para recibir este nombramiento por su constante esfuerzo en buscar reconocimiento y dignificación a la labor y el papel de la mujer actual. Este nombramiento vino a reforzar la labor que realizaba a través de Nuestra Belleza México en apoyo a las niñas maltratadas con la institución Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle IAP, donde a través de visitas periódicas lleva a las niñas de la institución mensajes que refuercen su autoestima, seguridad y deseos de superación para lograr una reintegración a la sociedad de manera sana y positiva.

El 17 de mayo de 2006, asimismo, fue presentada una figura de cera en su honor para conmemorar los 15 años de haber sido elegida la mujer más bella del universo. De esta manera se convirtió en una huésped del Museo de Cera de la Ciudad de México, la primera Miss Universe en la historia que tiene en lograrlo.

Faceta artística y política

Se mantiene activa como actriz y conferencista.

En 2021 se postuló como candidata de la coalición Va por México a la gubernatura de Baja California,​ y en los resultados electorales quedó en tercer lugar con el 13%, superada por Jorge Hank Rhon del Partido Encuentro Solidario, con un 28% y la ganadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de la coalición Juntos Hacemos Historia, quien obtuvo el 45% de los votos.

Participó en telenovelas como “El señor de los cielos” (2019), “Como dice el dicho” y “La malquerida” (2014).

En “reality shows”, sin embargo, su única experiencia fue como jurado de “Nuestra Belleza Latina” de Univision.

Al ser confirmada, como habitante de “La casa de los famosos 6″, Jones sorprendió con una confesión. Durante una entrevista en “Hoy día”, reveló que no aceptó participar sin antes establecer una condición clara y directa a la producción del programa.

Según sus propias palabras, pidió que Sofía Aragón no formara parte del elenco. “Les dije: ‘Voy, pero no quiero a esta persona allá adentro’”, declaró Jones al explicar los términos bajo los cuales aceptó ingresar.