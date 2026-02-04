Dos villanas y una influencer se suman a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo
Esta promete ser la edición más intensa y dramática hasta ahora
4 de febrero de 2026 - 1:55 PM
“La casa de los famosos” de Telemundo aumenta cada día más el número de celebridades que se suman a su sexta temporada, que estrenará el martes, 17 de febrero, a las 7:00 p.m.
Con la llegada de Laura Zapata, Caeli y Yina Calderón, la casa más famosa de la televisión en español se prepara para desatar una ola de drama, enfrentamientos y emociones intensas dentro del encierro donde convivirá el nuevo grupo de habitantes.
Uniéndose a Lupita Jones, Kunno, y Jailyne Ojeda, estos famosos aceptan el gran reto de sus vidas al ingresar a la casa, donde nada está escrito y cada decisión puede cambiar el rumbo del juego.
Laura Zapata, actriz mexicana con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocida por sus memorables interpretaciones en telenovelas y su fuerte personalidad. La mexicana, quien participó en la segunda temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo, es una de las figuras más icónicas y polémicas del espectáculo.
Caeli, creadora de contenido, actriz e influencer mexicana que ha conquistado las redes con más de 30 millones de seguidores en plataformas sociales y digitales, además de participar en programas y competencias televisivas. Con carisma y autenticidad, se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes de su generación.
Yina Calderón, creadora de contenido y empresaria colombiana, reconocida por su estilo irreverente y su participación en “realities” en su país natal. Es una personalidad que genera impacto y no pasa desapercibida.
Más celebridades se anunciarán próximamente, en lo que promete ser la edición más intensa y dramática hasta ahora. Esta temporada sacará a la luz lo mejor y lo peor de cada participante en su lucha por ganar el gran premio en efectivo.
