Dos villanas y una influencer se suman a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

“La casa de los famosos” de Telemundo aumenta cada día más el número de celebridades que se suman a su sexta temporada, que estrenará el martes, 17 de febrero, a las 7:00 p.m.

Con la llegada de Laura Zapata, Caeli y Yina Calderón, la casa más famosa de la televisión en español se prepara para desatar una ola de drama, enfrentamientos y emociones intensas dentro del encierro donde convivirá el nuevo grupo de habitantes.

Uniéndose a Lupita Jones, Kunno, y Jailyne Ojeda, estos famosos aceptan el gran reto de sus vidas al ingresar a la casa, donde nada está escrito y cada decisión puede cambiar el rumbo del juego.

Conoce a las nuevas confirmadas

Laura Zapata, actriz mexicana con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocida por sus memorables interpretaciones en telenovelas y su fuerte personalidad. La mexicana, quien participó en la segunda temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo, es una de las figuras más icónicas y polémicas del espectáculo.

Caeli, creadora de contenido, actriz e influencer mexicana que ha conquistado las redes con más de 30 millones de seguidores en plataformas sociales y digitales, además de participar en programas y competencias televisivas. Con carisma y autenticidad, se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes de su generación.

Yina Calderón, creadora de contenido y empresaria colombiana, reconocida por su estilo irreverente y su participación en “realities” en su país natal. Es una personalidad que genera impacto y no pasa desapercibida.