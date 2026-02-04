Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos villanas y una influencer se suman a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

Esta promete ser la edición más intensa y dramática hasta ahora

4 de febrero de 2026 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La casa de los famosos 6" estrenará el 17 de febrero. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“La casa de los famosos” de Telemundo aumenta cada día más el número de celebridades que se suman a su sexta temporada, que estrenará el martes, 17 de febrero, a las 7:00 p.m.

Con la llegada de Laura Zapata, Caeli y Yina Calderón, la casa más famosa de la televisión en español se prepara para desatar una ola de drama, enfrentamientos y emociones intensas dentro del encierro donde convivirá el nuevo grupo de habitantes.

Uniéndose a Lupita Jones, Kunno, y Jailyne Ojeda, estos famosos aceptan el gran reto de sus vidas al ingresar a la casa, donde nada está escrito y cada decisión puede cambiar el rumbo del juego.

Conoce a las nuevas confirmadas

Laura Zapata, actriz mexicana con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocida por sus memorables interpretaciones en telenovelas y su fuerte personalidad. La mexicana, quien participó en la segunda temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo, es una de las figuras más icónicas y polémicas del espectáculo.

Caeli, creadora de contenido, actriz e influencer mexicana que ha conquistado las redes con más de 30 millones de seguidores en plataformas sociales y digitales, además de participar en programas y competencias televisivas. Con carisma y autenticidad, se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes de su generación.

Yina Calderón, creadora de contenido y empresaria colombiana, reconocida por su estilo irreverente y su participación en “realities” en su país natal. Es una personalidad que genera impacto y no pasa desapercibida.

Más celebridades se anunciarán próximamente, en lo que promete ser la edición más intensa y dramática hasta ahora. Esta temporada sacará a la luz lo mejor y lo peor de cada participante en su lucha por ganar el gran premio en efectivo.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
