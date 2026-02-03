Expulsan a Johanna Fadul de “La casa de los famosos Colombia” por comentarios racistas

La noche del lunes, 2 de febrero, la producción de “La casa de los famosos Colombia” anunció la expulsión inmediata de Johanna Fadul tras un comentario dirigido a su compañero del “reality show”, Campanita, que fue calificado por la audiencia y sus propios compañeros como racista.

El incidente ocurrió durante la dinámica de posicionamiento, en la que los participantes explican por qué desean que otro concursante abandone el programa. En ese contexto, Fadul expresó que el alma y la mente de Campanita estaban “igual de oscuras que su color de piel”, una frase que generó una ola de indignación en redes sociales y dentro del propio set.

Según lo transmitido por RCN, el anuncio oficial lo realizó “El Jefe” del programa, quien subrayó que la producción mantiene un “compromiso innegociable con la diversidad” y que no se permitirán actos de discriminación dentro del “reality”.

“Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johana, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”, sentenció.

El comentario de Fadul provocó reacciones inmediatas. Entre los primeros en responder estuvo Maiker Smith, participante del “reality”, que afirmó en vivo: “La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”.

Karen Sevillano, en el espacio de el “After del programa”, agregó: “Asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio, la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”.

La discusión rápidamente se trasladó a redes sociales, en las que cientos de usuarios exigieron la expulsión de la actriz.

Tras la controversia, Fadul buscó a Campanita para disculparse directamente e hizo lo propio durante la gala del lunes. Visiblemente afectada, le aseguró que sus palabras no reflejaban su verdadera intención y que el comentario fue un error motivado por la presión del formato.

“Jamás fue la intención. Básicamente, es pedir perdón, porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, declaró la actriz. En ese momento, Campanita aceptó las disculpas y sostuvo: “Mi alma es muy genuina, es muy brillante, mi corazón es muy grande. Le brindo amor a todos los que están aquí, a los que están afuera también. Y, pues, mi color de piel que tiene sabrosura, es alegría”.

No obstante, para muchos espectadores y concursantes, las disculpas no bastaron. Smith sostuvo que “el victimario tiene el espacio para volverse la víctima”, y criticó que el foco se desplazara hacia la actriz en vez de privilegiar la voz de la persona afectada.