Johanna Fadul, Víctor Noriega y Ara: las razones detrás del triple abandono en “Los 50” de Telemundo

El silencio, sin embargo, no duró mucho. La misma “Diablita”, nombre del papel que interpretó la actriz en la serie “Sin senos sí hay paraíso”, ella, junto a sus dos compañeros, tuvieron un accidente mientras luchaban por el gran premio final.

No es un secreto que, al igual que la primera temporada, la producción es pregrabada. Con esto en mente, el accidente ocurrió hace tres meses. La intérprete, de igual manera, subrayó que el equipo del programa y la cadena de televisión hispana les han mostrado su apoyo en todo momento.

La actriz agregó las razones por las cuales el incidente no fue transmitido. “Porque no van a mostrar un accidente de tal magnitud… La producción también tiene que cuidar la imagen y por eso no salió absolutamente nada de eso ni lo van a ver por ningún lado”.