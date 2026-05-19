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Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere el cantante de salsa Rafael De Jesús

El salsero fue uno de los intérpretes de la orquesta de Luis “Perico” Ortiz

19 de mayo de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Rafael De Jesús estaba activo en la música. (Facebook) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La salsa puertorriqueña sigue de luto, tras la muerte del cantante Rafael De Jesús, según confirmó el trompetista y leyenda de la salsa, Luis “Perico” Ortiz.

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El maestro de la trompeta confirmó el fallecimiento del salsero a través de una reflexión en las redes sociales sobre cómo conoció a De Jesús en medio de las audiciones para su orquesta. De Jesús fue una de las voces principales de la Orquesta de Luis “Perico” Ortiz. El pasado, domingo, 17 de mayo se dio a conocer la muerte del veterano cantante Sammy Marrero y en la noche del lunes, 18 de mayo se supo del fallecimiento del salsero De Jesús.

Hasta el momento, no se han revelado la causa de la muerte de De Jesús.

Ortiz quien se encuentre atravesando el duelo de su esposa, Diana Vías Marrero, lamentó la partida física de otra persona muy cercana a su vida.

“No encuentro como comenzar este escrito. Lo conocí hace 49 años. Se presentó a el estudio donde estaba yo audicionando cantantes para hacer mi primera grabación de prueba para ver si mi voz como arreglista, trompetista, compositor y productor podría tener presencia en la industria del género de la salsa. Tan pronto escuché su voz supe que estaba al frente de uno de los intérpretes de mi estilo musical con un talento único. Sabía que iba a delinear una refrescante voz con un sonido, proyección e interpretación totalmente diferente a lo que yo había escuchado. Mas aún a lo que yo había producido hasta ese momento. Rafael de Jesús, su nombre", recordó el trompetista, quien de paso destacó el talento único del fenecido cantante.

“Hoy nos deja para partir a ese lugar de paz y armonía donde dejará sentir su voz en esa enorme orquesta de Salsa Celestial. Hace ya algunos meses recibiera una llamada de él para brindarme sus condolencias para con la partida de Diana. A su vez me dijo; Luis si haces algo y me necesitas…estoy aquí. Me sentí muy feliz pues la posibilidad de conectarme con un gran cantante como él seria muy refrescante y sumamente gratificante para ambos. El destino no estaba a nuestro favor y se me adelantó a ese maravilloso por fé, espacio celestial. Rafael De Jesús, hoy me toca a mi enviar mis condolencias a tu familia con mucho respeto. Hasta Siempre. Allá nos veremos", expresó Ortiz en la segunda parte del escrito que acompañó con una foto del cantante y suya.

De Jesús perteneció como cantante a varias agrupaciones como Orquesta Cimarrón, Orquesta DeeJay y acompañó a Eddie Palmieri.

Con la Orquesta de Luis Perico Ortiz grabó varios éxitos y producciones entre las más recordados figura el clásico “De Patitas”.

En las redes salseros aficionados del género salsero y medios digitales lamentan el fallecimiento del salsero puertorriqueño.

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MuertesSalsaLuis "Perico" Ortiz
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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