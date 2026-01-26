Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Telemundo revela a los primeros habitantes de “La casa de los famosos 6”

El “reality show” regresa en tres semanas y ya se anunciaron a varios participantes

26 de enero de 2026 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La casa de los famosos" regresa el 17 de febrero. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

“La casa de los famosos” regresa en tres semanas a Telemundo con su sexta temporada y, como era de esperarse, ya comenzaron a revelarse los nombres de los confirmados que competirán y convivirán bajo un mismo techo en el popular reality show.

RELACIONADAS

Luego de varias pistas compartidas por “La Jefa” en los pasados días, se dieron a conocer los primeros tres habitantes que ingresarán a la mansión el próximo martes, 17 de febrero de 2026.

Conoce de quiénes se trata:

Lupita Jones

Fue la primera Miss Universe mexicana, título que obtuvo en 1991. Es empresaria y fundadora de Nuestra Belleza México, organización que dirigió hasta 2023. Además, ha participado como jueza en diversos programas televisivos.

Kunno

Guillermo Kunno es un influencer y creador de contenido mexicano de 26 años. Cuenta con más de 34 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram. Es un reconocido portavoz de la comunidad LGBTQ+.

Jailyne Ojeda

Es empresaria y creadora de contenido, con más de 14 millones de seguidores en Instagram y 19 millones en TikTok. En el pasado, fue vinculada sentimentalmente con el cantante mexicano Peso Pluma.

Esta nueva temporada contará nuevamente con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes estarán a cargo de las galas semanales.

Aún resta por conocer el nombre de más habitantes, así como de los panelistas que analizarán la convivencia dentro de la casa.

Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris.Alicia Machado, ganadora de "La casa de los famosos 1". Andrés Altafulla, ganador de "La casa de los famosos Colombia 2".
1 / 11 | Estos son los ganadores absolutos de "La casa de los famosos" . Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris. - Facebook
Tags
La casa de los famososTelemundoReality ShowsMaripily
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: