Telemundo revela a los primeros habitantes de “La casa de los famosos 6”

“La casa de los famosos” regresa en tres semanas a Telemundo con su sexta temporada y, como era de esperarse, ya comenzaron a revelarse los nombres de los confirmados que competirán y convivirán bajo un mismo techo en el popular reality show.

Luego de varias pistas compartidas por “La Jefa” en los pasados días, se dieron a conocer los primeros tres habitantes que ingresarán a la mansión el próximo martes, 17 de febrero de 2026.

Conoce de quiénes se trata:

Lupita Jones

Fue la primera Miss Universe mexicana, título que obtuvo en 1991. Es empresaria y fundadora de Nuestra Belleza México, organización que dirigió hasta 2023. Además, ha participado como jueza en diversos programas televisivos.

Kunno

Guillermo Kunno es un influencer y creador de contenido mexicano de 26 años. Cuenta con más de 34 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram. Es un reconocido portavoz de la comunidad LGBTQ+.

Jailyne Ojeda

Es empresaria y creadora de contenido, con más de 14 millones de seguidores en Instagram y 19 millones en TikTok. En el pasado, fue vinculada sentimentalmente con el cantante mexicano Peso Pluma.

Esta nueva temporada contará nuevamente con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes estarán a cargo de las galas semanales.

Aún resta por conocer el nombre de más habitantes, así como de los panelistas que analizarán la convivencia dentro de la casa.