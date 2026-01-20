Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Con fecha de estreno “La casa de los famosos 6” por Telemundo

El popular “reality show” de convivencia llegará “más grande que nunca”

20 de enero de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La casa de los famosos 6" abrirá sus puertas en el mes de febrero. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Mientras continúa la espera por conocer quiénes serán los habitantes de “La casa de los famosos 6” por Telemundo, “La Jefa” reveló, al menos, la fecha de estreno de la sexta temporada que regresa a la pantalla chica este próximo martes, 17 de febrero.

El comienzo del popular reality show llegará el día siguiente de la final de la competencia deportiva "Exatlon”, que culmina el lunes, 16 de febrero.

Asimismo, la máxima autoridad de la casa-estudio aseguró que está escuchando las sugerencias los fanáticos sobre los famosos que desean ver conviviendo 24/7 ante cientos de cámaras y micrófonos que captaran cada paso que den dentro de la mansión.

Entre los nombres recientes que salieron a relucir en una breve intervención en “Pica y se extiende” se mencionaron a los actores Paco Pizaña, Norkys Batista, la modelo Celinee Santos y la boricua Nievelis González. Cabe destacar que todos estos han participado en otras producciones del canal.

Recordemos que “La casa de los famosos All-Stars”, donde resultó ganador el creador de contenido Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, no contó con participantes puertorriqueños, como había ocurrido en las primeras temporadas, en las que dos boricuas se alzaron como triunfadoras: la ex Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos (2023), y la modelo y empresaria Maripily Rivera (2024).

Ahora, solo resta esperar para conocer si para la sexta edición habrá representación boricua.

Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris.Alicia Machado, ganadora de "La casa de los famosos 1". Andrés Altafulla, ganador de "La casa de los famosos Colombia 2".
1 / 11 | Estos son los ganadores absolutos de "La casa de los famosos" . Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris. - Facebook
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
