Con fecha de estreno “La casa de los famosos 6” por Telemundo

Mientras continúa la espera por conocer quiénes serán los habitantes de “La casa de los famosos 6” por Telemundo, “La Jefa” reveló, al menos, la fecha de estreno de la sexta temporada que regresa a la pantalla chica este próximo martes, 17 de febrero.

El comienzo del popular reality show llegará el día siguiente de la final de la competencia deportiva "Exatlon”, que culmina el lunes, 16 de febrero.

Asimismo, la máxima autoridad de la casa-estudio aseguró que está escuchando las sugerencias los fanáticos sobre los famosos que desean ver conviviendo 24/7 ante cientos de cámaras y micrófonos que captaran cada paso que den dentro de la mansión.

Entre los nombres recientes que salieron a relucir en una breve intervención en “Pica y se extiende” se mencionaron a los actores Paco Pizaña, Norkys Batista, la modelo Celinee Santos y la boricua Nievelis González. Cabe destacar que todos estos han participado en otras producciones del canal.

Ahora, solo resta esperar para conocer si para la sexta edición habrá representación boricua.