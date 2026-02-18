Sin boricuas “La casa de los famosos 6″: estos son los nuevos habitantes

Finalmente, esta noche, se abrió la puerta grande de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo para recibir a 23 habitantes nuevos. Tal y como se había especulado, la producción de Endemol Shine Boomdog no incluyó habitantes provenientes de Puerto Rico por segundo año consecutivo.

Desde el pasado mes de diciembre, cuando el cantante Manny Manuel aseguró que este año no querían puertorriqueños, se formó la controversia. Unos señalan que la cadena hispana tomó la decisión para evitar un triunfo consecutivo de la isla. Otros, por su parte, argumentan que el apoyo masivo del público de Puerto Rico desequilibra la competencia.

Tras la bienvenida de los presentadores mexicanos Jimena Gállego y Javier Poza, se revelaron los cambios más importantes de la edición 2026. “El primer líder de la temporada, que según tengo entendido, tiene un poder adicional”, adelantó el animador.

“La Jefa”, de igual modo, mencionó: “Hoy viviremos la primera prueba del líder y esta misma noche el líder nominará a alguien. No otorgará puntos. Esta misma noche se sabrá quién es la primera persona nominada”.

Asimismo, lejos de los renovados cuartos Agua, Tierra y Fuego, esta misma noche, dos habitantes tendrían que salir de la mansión como parte de una dinámica denominada “El Destierro”. La persona responsable de mostrar las mejoras de la casa no fue Carlos “Caramelo” Cruz como muchos esperaban. Su lugar fue ocupado por la creadora de contenido mexicana Manelyk González, primera finalista de la primera temporada y participante de la edición “All-Stars”.

A continuación, los participantes que lucharán por el gran premio de $200,000 de la sexta temporada: