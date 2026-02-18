Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sin boricuas “La casa de los famosos 6″: estos son los nuevos habitantes

Por segundo año consecutivo el “reality show” de Telemundo no incluye participantes de Puerto Rico

18 de febrero de 2026 - 9:44 PM

La sexta temporada arrancó con 21 nuevos habitantes. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Finalmente, esta noche, se abrió la puerta grande de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo para recibir a 23 habitantes nuevos. Tal y como se había especulado, la producción de Endemol Shine Boomdog no incluyó habitantes provenientes de Puerto Rico por segundo año consecutivo.

Desde el pasado mes de diciembre, cuando el cantante Manny Manuel aseguró que este año no querían puertorriqueños, se formó la controversia. Unos señalan que la cadena hispana tomó la decisión para evitar un triunfo consecutivo de la isla. Otros, por su parte, argumentan que el apoyo masivo del público de Puerto Rico desequilibra la competencia.

Tras la bienvenida de los presentadores mexicanos Jimena Gállego y Javier Poza, se revelaron los cambios más importantes de la edición 2026. “El primer líder de la temporada, que según tengo entendido, tiene un poder adicional”, adelantó el animador.

“La Jefa”, de igual modo, mencionó: “Hoy viviremos la primera prueba del líder y esta misma noche el líder nominará a alguien. No otorgará puntos. Esta misma noche se sabrá quién es la primera persona nominada”.

Asimismo, lejos de los renovados cuartos Agua, Tierra y Fuego, esta misma noche, dos habitantes tendrían que salir de la mansión como parte de una dinámica denominada “El Destierro”. La persona responsable de mostrar las mejoras de la casa no fue Carlos “Caramelo” Cruz como muchos esperaban. Su lugar fue ocupado por la creadora de contenido mexicana Manelyk González, primera finalista de la primera temporada y participante de la edición “All-Stars”.

A continuación, los participantes que lucharán por el gran premio de $200,000 de la sexta temporada:

  1. Laura Zapata: Reconocida actriz, cantante y villana icónica de la televisión mexicana.
  2. Josh Martínez: Personalidad de la televisión y creador de contenido cubano-estadounidense, mejor conocido por ser el ganador de la temporada 19 de “Big Brother” en los Estados Unidos.
  3. Laura González: Destacada conductora y periodista de espectáculos mexicana.
  4. Fabio Agostini: Español, nacido en las Islas Canarias. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Perú y Chile en programas como “Esto es guerra” y “Tierra brava”.
  5. Zoe Bayona: Es española, específicamente de Barcelona. Es una reconocida influencer y estrella de “realities”, conocida por su participación en programas como “La isla de las tentaciones” y, más recientemente, por ganar “Palabra de honor”.
  6. Stefano Piccioni: Antes de este salto a Telemundo, participó en el “reality show” brasileño “Túnel Do Amor”.
  7. Julia Argüelles: Es mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco. Es actriz y cantante, reconocida internacionalmente por su papel de “Mara Morales” en la serie de Disney Channel, “Bia”. También ha participado en producciones como “Caer en tentación” y “Pienso en ti”.
  8. Celinee Santos: Es una modelo, abogada y reina de belleza dominicana que representó a la República Dominicana en Miss Universe 2024, donde logró clasificar en el “Top 30″.
  9. Kenny Rodríguez: Es un modelo e influencer de origen dominicano, ampliamente conocido por su participación en programas de telerrealidad.
  10. Kunno: Tiktoker y creador de contenido mexicano.
  11. Caeli: Pionera en YouTube con su canal Caelike (lanzado en 2010), donde acumuló más de 15 millones de suscriptores con vlogs y parodias.
  12. Yoridán Martínez: Es un atleta cubano y personalidad de televisión.
  13. Vanessa Arias: Actriz y conductora de televisión mexicana.
  14. Lupita Jones: Icónica empresaria y primera mexicana en ganar Miss Universe.
  15. Jailyne Ojeda: Modelo, empresaria e influencer mexicoestadounidense de 28 años, nacida en Los Ángeles con raíces familiares en Sinaloa, México.
  16. Curvy Zelma: Ganadora de la primera temporada de “Este es mi estilo” y participante destacada en “Survivor México”, donde demostró gran fortaleza física y mental.
  17. Eduardo Antonio “El Divo”: Ha compuesto temas para telenovelas y ha tenido una exitosa carrera en la música pop y tropical.
  18. Oracio Pancheri: Actor y modelo argentino.
  19. Oriana Mazoli: Venezolana de nacimiento, consolidó su fama en España y Chile. Ha participado en numerosos formatos como “Mujeres y hombres y viceversa”, “Amor a prueba”, “¿Volverías con tu ex?" y “Doble tentación”.
  20. Sergio Mayer: Político, productor y actor mexicano.
  21. Kenzo Nudo: Modelo mexicano.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Kenny Rodríguez - Dominicano nacido en la ciudad de Nueva York. Destacado por su participación en el "reality show" "Love Island USA".
1 / 7 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
