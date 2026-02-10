De “Love Island USA” a “La casa de los famosos 6”: confirman nuevo habitante

Con la llegada del dominicano crece el grupo de celebridades caracterizado por una mezcla de generaciones y orígenes. Entre los ya anunciados se encuentran Caeli, Jailyne Ojeda, Kunno, Laura Zapata, Lupita Jones y Yina Calderón, quienes estarán completamente desconectados del mundo exterior por la oportunidad de ganar un gran premio en efectivo.

Como uno de los concursantes más destacados de “Love Island USA”, Rodríguez alcanzó gran popularidad gracias a su carisma, seguridad y autenticidad, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del público. Nacido en Nueva York de padres dominicanos, representa con orgullo sus raíces culturales mientras aporta un espíritu competitivo y una sólida estrategia a todo lo que hace.

La nueva temporada del “reality show” revelará otras celebridades próximamente en lo que promete ser la edición más intensa y dramática. Esta pretende sacar lo mejor y lo peor de cada participante.

Bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, “La casa de los famosos” contará con las tradicionales galas nocturnas bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza. Este formato se ha convertido en la franquicia más exitosa de la televisión hispana gracias a su concepto multiplataforma, que conecta con fanáticos de todas las edades. A lo largo de la temporada, el público vivirá emociones sin filtros a medida que se forman alianzas, se intensifican las rivalidades y se desarrollan dramas inesperados y estrategias de juego cada semana.

La audiencia podrá disfrutar el “reality show” en vivo o a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store, además de ver los episodios al día siguiente en el servicio de streaming Peacock. Los televidentes pueden visitar el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento para más contenido o unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, y X a través de @LaCasadelosFamososTLMD y el “hashtag” #LCDLF6.