El Festival de Eurovisión llega a su gran final en Viena con pop y protestas

VIENA - La final del Festival de Eurovisión llega el sábado, sin que las estrictas medidas de seguridad y el tiempo lluvioso hagan mella en el entusiasmo de los aficionados, ni en la oposición de los críticos que piensan que Israel no debería estar invitado a la fiesta.

Tras una semana de preparación, 25 países se subirán al escenario del Wiener Stadthalle de Viena para luchar por la corona del pop continental. Millones de telespectadores de todo el mundo juzgarán a un fogoso violinista finlandés, un rapero folk moldavo, una banda de metal serbia y muchos más en el 70º aniversario de Eurovisión.

Se ha comparado a este concurso colorista y extravagante con la Copa del Mundo, pero con canciones en lugar de fútbol. Y, al igual que el deporte mundial, a menudo se ve envuelto en la política. Por tercer año consecutivo, el concurso se ha visto empañado por las peticiones de que se excluya a Israel por sus conflictos en Gaza y otros lugares, y cinco participantes veteranos -España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia- lo han boicoteado en señal de protesta.

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Los favoritos finlandeses avivan el fuego

Los recién llegados que busquen captar la esencia de Eurovisión y su interacción de pop y política no deben buscar más allá de dos de los favoritos de los fans que surgieron durante una semana en la que se celebraron dos semifinales antes de la gran final.

Viva, Moldavia", del rapero Satoshi, combina “una impresionante actuación llena de energía con un sutil mensaje político proeuropeo”, de un país que se acerca a la Unión Europea tras décadas en la órbita de Moscú, según el historiador de Eurovisión Dean Vuletic. La canción “Ferto”, o “Tráelo”, del artista griego Akylas, ofrece una visión lúdica del consumo conspicuo en un país aún marcado por las heridas económicas de la crisis financiera de 2008.

Es probable que ambas obtengan una alta puntuación entre los telespectadores, aunque los jurados nacionales, que tienden a impresionarse más por la excelencia técnica, pueden quedar menos impresionados. Los ganadores se eligen por una mezcla de votos de ambos, traducidos en puntos por un sistema confuso incluso para los aficionados a Eurovisión. El acto con más puntos gana, y su país se convierte en anfitrión del concurso el año siguiente.

Finlandia es la favorita en las apuestas con “Liekinheitin”, o “Lanzallamas”, un ardiente dúo entre el canto de la estrella del pop Pete Parkkonen y los violines de la violinista clásica Linda Lampenius.

Pero Eurovisión suele deparar sorpresas.

“Eurovisión nunca ha sido un concurso para grandes estrellas. Ha sido sobre todo un concurso para modestos”, dijo Vuletic. “A la gente le gusta ver a los modestos en el escenario. Les gusta ver sobre el escenario a un artista en ciernes o a un artista de un país más pequeño y pobre”.

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Un comodín sería una victoria de Australia, participante en Eurovisión desde 2015, que ha enviado a la estrella establecida Delta Goodrem. Su balada midtempo “Eclipse” -y una valiente actuación en la que se eleva en el aire sobre un brillante piano- ha ido subiendo en las apuestas. En caso de que gane, es probable que un país europeo sea el anfitrión de Australia el año que viene.

Las protestas expresan la oposición a Israel

El competidor israelí Noam Bettan ha sido recibido calurosamente en el auditorio, aunque cuatro manifestantes fueron expulsados tras intentar interrumpir su actuación durante la semifinal del martes.

Las protestas callejeras contra la inclusión de Israel por su guerra contra Hamás en Gaza han sido menores en Viena que en el certamen de 2024 celebrado en Malmo (Suecia) y en el del año pasado en Basilea (Suiza).

Está prevista una manifestación contra la participación de Israel antes de la final del sábado, y grupos propalestinos organizaron el viernes un concierto al aire libre bajo el lema “Ningún escenario para el genocidio”.

“Invitar a Israel a un escenario tan hermoso como el de Eurovisión es una afrenta a todas las personas que creen en la humanidad, que creen en el amor y la unión”, declaró el artista congoleño-austriaco Patrick Bongola, uno de los organizadores.

El boicot de cinco países supone un duro golpe para los ingresos y la audiencia de un certamen que, según los organizadores, fue visto por 166 millones de personas en todo el mundo el año pasado. El número de concursantes de este año, 35, es el menor desde 2003.

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Aun así, Eurovisión tiene la vista puesta en su expansión, con un Festival de la Canción de Eurovisión Asia que se celebrará en Bangkok en noviembre.

Vuletic afirma que la controversia política no es nada nuevo. El primer boicot a Eurovisión se produjo en 1969, irónicamente por parte de Austria, que se negó a enviar una delegación a la España del dictador Francisco Franco.

“Hemos visto ediciones muy politizadas del concurso en el pasado reciente”, dijo Vuletic, incluyendo el concurso de 2009 en Rusia, el turno de Azerbaiyán como anfitrión en 2012 y el concurso de 2024 en Suecia, empañado por las protestas y la expulsión de un competidor tras un altercado entre bastidores.

“Todas ellas estuvieron muy envueltas en polémicas políticas, y sin embargo Eurovisión continúa”, afirmó.

Cómo ver y votar

Eurovisión se emite a las 19.00 GMT (15.00 horas EDT) en las cadenas nacionales de los países participantes, en Peacock en Estados Unidos y en el canal de Eurovisión en YouTube en muchos territorios.

Los telespectadores de los países participantes pueden votar hasta 10 veces por teléfono o mensaje de texto durante el programa y poco después, pero no pueden votar por el número de su propio país. Los espectadores de Estados Unidos y otros países no participantes pueden votar por Internet en www.esc.vote.

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