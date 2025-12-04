Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Controversia en el Festival de Eurovisión: España y Holanda se retiran

La participación de Israel lo ocasionó

4 de diciembre de 2025 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JJ, de Austria, con su trofeo tras ganar el Festival Eurovision en Basiela, Suiza, el 18 de mayo del 2025. (AP foto/Martin Meissner) (Martin Meissner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

GINEBRA — España y Holanda se retiraron del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en medio de la controversia causada por la participación de Israel.

Los anuncios se produjeron después de que la comisión organizadora de Eurovisión se reuniera para discutir preocupaciones sobre el papel de Israel en el concurso en medio de su conducta en la guerra de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel “ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública”.

Las retiradas se produjeron después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza Eurovisión, votaran para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de su concursante.

La final de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo.

Eurovisióncompetencia de talentos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
jueves, 4 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
