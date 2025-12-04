Controversia en el Festival de Eurovisión: España y Holanda se retiran

GINEBRA — España y Holanda se retiraron del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en medio de la controversia causada por la participación de Israel.

Los anuncios se produjeron después de que la comisión organizadora de Eurovisión se reuniera para discutir preocupaciones sobre el papel de Israel en el concurso en medio de su conducta en la guerra de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel “ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública”.

Las retiradas se produjeron después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza Eurovisión, votaran para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de su concursante.