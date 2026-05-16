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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Los hermanos Prieto causan sensación con su “show” de acrobacia en el Symphony Imagination Circus
A través de su acto, denominado “estatuas humanas”, los colombianos contribuyen en la búsqueda de cumplir con la misión de la producción de brindar un espacio “para imaginar, emocionar y crear recuerdos que durarán toda la vida”
16 de mayo de 2026 - 11:10 PM