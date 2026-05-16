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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Los hermanos Prieto causan sensación con su “show” de acrobacia en el Symphony Imagination Circus

A través de su acto, denominado “estatuas humanas”, los colombianos contribuyen en la búsqueda de cumplir con la misión de la producción de brindar un espacio “para imaginar, emocionar y crear recuerdos que durarán toda la vida”

16 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Ricardo, Alejandro y Christian Prieto Mora, participantes del espectáculo Symphony Imagination Circus. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo una imponente carpa blanca en los predios frente a Plaza Las Américas, el tiempo parece detenerse. El Symphony Imagination Circus no es solo un desfile de talento internacional; es una invitación a pausar el ruido del mundo digital y reconectar con la capacidad de asombro a través de artistas aéreos y sorpresas que desafían la gravedad.

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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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