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Fallece el papá de Bárbara Bermudo: “Te prometo vivir para que te sientas orgulloso”

La periodista boricua dedicó unas emotivas palabras a su progenitor y las compartió en sus redes sociales

1 de julio de 2026 - 1:54 PM

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Bárbara Bermudo junto a su padre, Gustavo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Detrás de la exitosa trayectoria periodística de Bárbara Bermudo, existe un pilar fundamental de fe y resiliencia inculcado desde la cuna por su padre, Gustavo. A lo largo de su vida, la comunicadora ha dejado claro que las mayores lecciones de gratitud, lealtad y respeto no provinieron de los sets de televisión, sino de las enseñanzas directas de su progenitor.

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Esta tarde, la también presentadora y empresaria acudió a sus redes sociales con una emotiva dedicatoria tras el fallecimiento de su padre. La puertorriqueña acompañó sus palabras con un compendio de fotos de algunos momentos que vivieron juntos.

“Papi… gracias. Gracias por haberme amado de esa manera tan gigante, tan noble y sin condiciones. Gracias por todo lo que te sacrificaste por mí, por cada enseñanza y por haber creído en mí cuando ni yo misma lo hacía. Me quedo con tantos recuerdos bellos, cuando todas las mañanas antes de colegio me ponías las medias, por llevarme todas las mañanas al colegio, por llevarme al trabajo cuando tenía que madrugar, por acompañarme en cada momento especial de mi vida y carrera profesional”, comenzó.

Bermudo añadió: “Pero en medio de este vacío tan horrible, lo único que me da paz es saber que estás con Dios. Sé que ya estás tranquilo, que no sufres más y que estás rodeado de una paz eterna. Y me aferro con toda mi alma a la promesa de que, cuando me toque a mí, voy a correr a buscarte para darte ese abrazo que hoy me falta. Espero que seas tú quien me reciba cuando nos reencontremos”.

La periodista, de igual modo, prometió “vivir para que te sientas orgulloso. Voy a cuidar tu nombre, tus valores y ese amor tan inmenso que nos dejaste a todos en la familia. Duele no tenerte pero sé que eres ese ángel que todos los días cuidarás de mí. Te amo, papi”.

Desde siempre, para Bermudo la paternidad ha sido el eje que sostiene el bienestar familiar. Bajo la sombra y el ejemplo de su papá, la presentadora moldeó su visión del mundo, una estructura de valores esenciales que hoy replica en su propio hogar junto a sus hijas.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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