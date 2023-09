El pasado 12 de febrero, en medio de un quebranto de lágrimas y sufrimiento, la periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo compartió su testimonio acerca de las razones que la llevaron a la remoción de sus implantes mamarios, luego de 17 años.

Dos semanas después, la comunicadora reapareció de manera serena y agradecida por todo el apoyo y respaldo luego del testimonio que compartió. Ya se habían cumplido tres semanas de su explantación, término que se le llama a la remoción de los implantes mamarios, manifestó sentirse bien, fuerte y en camino a su recuperación “de la mano de Dios, de los expertos, y de aquellas mujeres que ya han pasado por esta travesía, y han sido de gran bendición”.

Siete meses después, encontró la ocasión perfecta para compartir con todos sus seguidores a través de un vídeo en las redes sociales, en el que muestra evidencia, fotos y vídeos de su proceso de recuperación y de la experiencia que vivió por años con quebrantos de salud, que fueron desde hospitalizaciones por problemas gastrointestinales y complicaciones orales por infecciones ocultas hasta crisis de urticaria, hallazgos en la sangre de moho tóxico, y otros síntomas inexplicables, además de las complicaciones con sus implantes mamarios, le sirvieron de señales de alerta y prestarle atención.

“Después de varios meses de mi cirugía siento que ahora es el momento de compartir con evidencia, fotos y vídeos mi healing journey y lo que viví por años. Desde el daño que me provocaron los implantes mamarios, infecciones ocultas por root canals hasta el moho tóxico al cual fui expuesta por años. Quizás cuando me escuches hablar o veas este vídeo podrás despejar algunas dudas del porqué de tus síntomas. No descuides tu salud porque es tu mayor activo. Hay ayuda como la encontré yo para sanar nuestro cuerpo . Yo viví la experiencia @zativalifeofkendall @zativalife y mi vida poco a poco ha ido cambiando, la tuya está lista también. No soy doctora pero este es mi testimonio de auto descubrimiento gracias a la ayuda de muchos médicos y ángeles que se cruzaron en mi camino . NUNCA PIERDAS LA FE”, fue el mensaje que compartió junto al vídeo.

“En conclusión, mi cuerpo por muchos años estaba acumulando un nivel de toxicidad muy alto y, simplemente, mi sistema inmunológico no estaba preparado para pelear. Para que sepan, la alta toxicidad la inflamación en nuestro cuerpo puede provocar un sinnúmero de problemas de salud sin nosotros saberlos. Por eso no me di por vencida”, manifestó.

“El síndrome de respuesta inflamatoria crónica es real, es cuando tu cuerpo está inflamado y está dando señales”, puntualizó la comunicadora puertorriqueña.

“Este proceso me mostró en parte a entender mi propósito para poder ayudar otras personas y otras mujeres que pudieran estar atravesando por lo mismo. Yo aprendí a a cuidar de mí misma y priorizar mi bienestar físico y emocional”, dijo a la vez que invitó a conocer lo que es la experiencia Zativa Life Health & Wellness, un centro que inauguró recientemente, cuyo propósito es la prevención, con la creación personalizada de protocolos.