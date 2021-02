La presentadora puertorriqueña Bárbara Bermudo se reencontró hoy con su esposo Mario Andrés Moreno, quien estuvo una semana hospitalizado por COVID-19 en Baptist Health South Florida.

Bermudo compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que se observa al también periodista y presentador de radio y televisión, salir del hospital recuperado y confundiéndose en un abrazo con ella y una de sus hijas.

La puertorriqueña también se contagió con el coronavirus, pero no tuvo que ser recluida en un hospital contrario a Moreno.

“Después de esta prueba superada veo la vida diferente. Luego de una semana en el hospital recibí a mi amado esposo completamente recuperado del COVID. Después de un año exacto de salir todos los días a la radio y la TV a informar se contagió y terminó en la unidad de covid en @baptisthealthsf donde durante 6 días le trataron la infección. Hoy podemos decir ... gracias Señor Jesucristo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 porque nunca dudamos de tus promesas y la FE puesta en práctica sin duda mueve montañas” escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

En el emotivo encuentro se escucha a Moreno mencionar que Bermudo perdió peso a raíz de su contagio de COVID-19. La presentadora detalló en su escrito que todos en su familia están completamente recuperados.

“Mia Andrea @las_hermanas_moreno, mis padres y yo nos pudimos recuperar con éxito. Hoy completamente recuperados y negativos podemos decir gracias Dios y el gran testimonio que pronto compartiremos de no bajar la guardia en el momento crítico de la pandemia... El que no lo vive no sabe lo espantoso que es ... un virus traicionero e impredecible a seguir cuidándonos y recuerden doble mascarilla”, enfatizó la presentadora.

Bermudo agracedió a todo el personal del hospital que atendió y estuvo al cuidado de su esposo.